Přes Bělou projedou Boskovičtí po novém mostě. Hotový má být v květnu

/VIDEO/ Do boskovické lokality Šmelcovna jezdí auta po provizorním mostě. Přes říčku Bělou se tudy dostávají i chodci. Původní most byl ve špatném stavu a těžká technika ho v závěru loňského roku odstranila. Nyní se už na místě rýsují základy nového. „V provozu by měl být letos v květnu,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslava Parma.

