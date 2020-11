Dobrá zpráva pro blanenské řidiče. Silniční most na Staré Blansko je už velmi blízko tomu, aby se skutečně začal stavět. Jeho výstavbu nad železniční tratí totiž schválila tento týden Centrální komise Ministerstva dopravy. Propojí hlavní tah okresním městem v ulici Svitavská s lokalitou Staré Blansko.

Blanenští už vyhlížejí nový most. A také podchod pod tratí. | Foto: ARCHIV MĚSTA BLANSKA

Projekt ještě musí schválit Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který pokryje většinu nákladů. Odhad nákladů je 250 milionů bez daně. O část z nich se podělí kraj a město. „Už aby ten most stál. Do centra Blanska jezdíme přes železniční přejezd, kde jsou kvůli velkému provozu na železnici závory pořád dole. A člověk tam čeká dlouhé minuty. Když chci jet do Brna, tak to vezmu raději delší cestou přes Olešnou. Je to rychlejší, než čekat u závor,“ řekla Deníku obyvatelka Starého Blanska Božena Davidová Volavá.