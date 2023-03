/FOTO/ Nové osvětlení mostní konstrukce i zábradlí na lávce pro pěší aktuálně získává přemostění na Staré Blansko. Dokončovací práce na novém mostě nad řekou Svitavou a železniční tratí si tento týden vyžádají omezení v dopravě, která bude až do pátku svedena do pravého pruhu.

Nové osvětlení mostní konstrukce i zábradlí na lávce pro pěší aktuálně získává přemostění na Staré Blansko. | Foto: se souhlasem Města Blansko

Na místě ji v obou směrech řídí semafory. „Aktuálně se dokončuje osvětlení na mostě. Probíhají také práce související s částí pro pěší, například osazení kovového zábradlí na lávku a montáž kovového výpletu. Minulý týden jsme zahájili také osazování protidotykových zábran nad tratí, které budou na obou stranách mostu,“ sdělil stavbyvedoucí Robert Škarecký.

Souběžně pokračují dokončovací práce v okolí nového kruhového objezdu na Brněnské ulici na Starém Blansku a na přilehlém parkovišti. „Tam ještě přijde na řadu osazování zeleně a také finální umísťování mobiliáře,“ doplnila mluvčí Blanska Pavla Komárková.

Pracovat se bude také na samotném přemostění. „Podobná dopravní omezení řidiče ještě čekají v okamžiku, kdy na mostě budeme zajišťovat nátěry ocelové konstrukce. Ty máme v plánu zahájit až ve chvíli, kdy to dovolí klimatické podmínky,“ řekl Škarecký.

Předpoklad je podle něj během dubna či poloviny května. „Kyvadlová doprava řízená semafory může být pro některé komplikací na cestě do školy nebo do práce, jsem ale přesvědčený, že to je snesitelné dočasné omezení. Já osobně jsem opravdu rád, že most můžeme používat ještě před kompletním reálným i administrativním dokončením projektu. Doprava v centru Blanska se po otevření přemostění, cesty, která je nezávislá na provozu na trati, určitě výrazně zklidnila,“ komentoval starosta Jiří Crha.

Novou spojnici mezi tratí rozdělenými částmi města řidiči využívají od prosince, zatím v režimu projíždíte stavbou. „Do té doby vedla jediná cesta pro motoristy po silnici křižující železniční trať, tu ale projíždějící vlaky uzavřely mnohdy až na čtyřicet minut z každé hodiny. Stavbu za více než čtvrt miliardy zadává Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic, město se na ní podílí zhruba čtyřmi desítkami milionů korun,“ shrnula Komárková.

Zmínila, že kompletně hotový most včetně upraveného okolí by měl být předaný do konce letošního května. Chodci by se ale po nové lávce mohli poprvé projít už v průběhu dubna.