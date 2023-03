Řidiči v Blansku musí počítat s lehkým zdržením. Dopravní omezení na přemostění na Staré Blansko budou totiž pokračovat ještě v příštích dvou týdnech. Kvůli nátěru mostní konstrukce budou provoz kyvadlově řídit semafory.

Nové osvětlení mostní konstrukce i zábradlí na lávce pro pěší aktuálně získává přemostění na Staré Blansko. Foto: se souhlasem Města Blansko | Foto: se souhlasem Města Blansko

Práce budou naplánované tak, aby dělníci pracovali vždy na jedné polovině mostu. „Na pravé polovině budou pracovat od pondělí 20. do neděle 26. března a na levé polovině od pondělí 27. do neděle 2. dubna," informovali úředníci na webu města.

Práce na přemostění ke Starému Blansku omezí řidičům provoz ve městě

Novou spojnici mezi tratí rozdělenými částmi města řidiči využívají od prosince, zatím v režimu "projíždíte stavbou". Do té doby vedla jediná cesta pro motoristy po silnici křižující železniční trať. „Tu ale projíždějící vlaky uzavřely mnohdy až na čtyřicet minut z každé hodiny. Stavbu za více než čtvrt miliardy zadává Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic, město se na ní podílí zhruba čtyřmi desítkami milionů korun,“ shrnula již dříve mluvčí Blanska Pavla Komárková.

Zmínila, že kompletně hotový most včetně upraveného okolí by měl být předaný do konce letošního května. Chodci by se ale po nové lávce mohli poprvé projít už v dubnu.