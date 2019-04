Projektová dokumentace na umístění silničního mostu je už hotová a řeší ji stavební úřad. „Zpracovatel projektové dokumentace neeviduje požadavek takzvané velké EIA a zjišťovací řízení o vlivu stavby na životní prostředí. To samozřejmě zkracuje celý harmonogram přípravy investiční akce,“ uvedl blanenský místostarosta Ivo Polák.

Dodal, že přípravu stavby silničního mostu Blanenští koordinují také s chystanou rekonstrukcí Brněnské ulice. Do té by se dělníci měli pustit příští rok. „Dojde k takovým úpravám, aby se výsledek přizpůsobil plánovanému řešení přemostění. Je to důležité především pro zajištění objízdných tras při samotné stavbě přemostění,“ upřesnil.

Peníze na stavbu, která nezačne dřív než v roce 2020, dá kraj. „Podle odhadů vyjde zhruba na dvě stě osmdesát milionů korun,“ vyčíslila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. Chodníky, osvětlení nebo výsadbu stromů a keřů zaplatí město.

Nový most nahradí jedinou cestu na Staré Blansko. Měřit má sto padesát metrů. Po osm metrů široké silnici bez problémů projedou i kamiony mířící do firem v této části města. Pro pěší a cyklisty dělníci postaví oddělenou, tři metry širokou lávku.