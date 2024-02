„V Dolní Lhotě stejně jako ve Spešově nemáme kvůli vlakovým přejezdů a prodlevám na přejezdech potřebnou jistotu, co se týká akutního zásahu, jako jinde. Pro někoho je to standard, pro jiné luxus a boj o minuty,“ okomentovala současný stav na sociální sítí například jedna z místních Lucie Henzlová.

Řadě místních vadí také to, že v případě akutního zásahu mohou na místo dorazit záchranné složky pozdě. Záchranky nebo hasiči.

Starosta Blanska Jiří Crha uvedl, že o situaci v této lokalitě v současnosti jednají se zástupci Správy železnic. Blanenští nechají vypracovat studii, která prověří možnosti a navrhne řešení. Ve hře je zrušení tří přejezdů. Ve Spešově, Dolní Lhotě a také na okraji Blanska u zahrádkářské kolonie Hluchov. Mezi Spešovem a Dolní Lhotou by v budoucnu mohl vzniknou nadjezd.

Navrvhnou i variantu pro chodce a cyklisty

Podle Crhy je vše na začátku. „Zmíněné lokality jsou kvůli železničním přejezdům dopravně odříznuté a příjezd záchranných složek je tím pádem problematický. Necháme zpracovat studii, která prověří možné varianty. Celý proces je na začátku. Musíme najít komplexní řešení, který bude zároveň ufinancovatelné,“ řekl Deníku Crha s tím, že samotná stavba a další úpravy na trati by byly v režii Správy železnic, potažmo státu.

Jeho slova potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Na základě jednání jsme dospěli k dohodě, že město Blansko zadá vypracování územně-technické studie, která navrhne technické řešení zrušení přejezdů a stavbu nadjezdu. Současně navrhne i náhradní variantu pro chodce a cyklisty v místě zrušených přejezdů. Předběžný odhad nákladů pak vzejde právě z této studie,“ sdělil Gavenda.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Studie má dát také odpověď na letitou otázku ohledně možného vybudování železniční zastávky ve Spešově. Obcí nyní vlaky jen projíždějí. Místní jsou tak odkázaní na vlakové spojení v sousední Dolní Lhotě.

„Přes Spešov vede železnice a zatím nám přináší jen nevýhody. Tři čtvrtiny obce jsou díky přejezdu, hustému provozu a často spuštěným závorám dopravně odříznuté. Kdo chce jet vlakem, musí do Dolní Lhoty. Naše obec se rozrůstá, stejně jako nedaleké Ráječko. O to, aby u nás vlaky zastavovaly, budeme bojovat. Za mě je to klíčová věc,“ řekla starostka Spešova Ivana Holomková.