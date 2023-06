/FOTO/ Léta kroutili řidiči nevěřícně hlavou, když v Blansku nadskakovali při jízdě přes rozpadlý přejezd bývalé vlečky. V Gellhornově ulici jim brnkal na nervy dlouho. Teď neskrývají nadšení, jak rychle nový majitel přilehlého průmyslového areálu koleje odstranil a silničáři udělali nový povrch.

Hotovo a nový povrch. Problematický přejezd v Blansku je pryč | Video: Deník/Jan Charvát

„Je to paráda. Jezdím tudy několik let denně do práce a přejezd byl ve strašném stavu. Musel jsem vždy zpomalit a jet krokem, abych si nepoškodil kola. Teď je to zlaté, i když mám pořád zažité, že musím brzdit, přestože jsou už koleje pryč. Neznám motoristu, který by tady nový povrch neuvítal,“ řekl ve středu Deníku na místě jeden z řidičů Tomáš Slouka z Vysočan.

Podle šéfa krajských silničářů Miloše Bažanta trvaly práce zhruba čtrnáct dní. Dělníci tento týden dodělávali spárování a dopravní značení. „Nový povrch je na necelých šesti stech metrech. Od křižovatky na Skalní mlýn po blanenskou část Lažánky. Nyní už je úsek průjezdný bez omezení,“ uvedl Bažant.

V uplynulých dnech ještě dopravu řídily semafory. Původně se s omezením počítalo až do 19. června. Práce se však podařilo dokončit s předstihem. Jihomoravský kraj za úpravy zaplatil přibližně 1,4 milionu korun bez daně.

Odstranění kolejí už před časem povolil Drážní úřad. Stejně jako dalších dvou přejezdů a zhruba tří kilometrů kolejí v této okrajové oblasti dvacetitisícového Blanska. „Stavba bude odstraněna postupným rozebráním, bez použití trhavin,“ uvedli v oznámení zástupci Drážního úřadu. Jak už Deník informoval, tyto části nepoužívané vlečky mají zmizet do konce příštího roku.

Přejezdy bývalé vlečky patřily společnosti ČKD Blansko strojírny, která však skončila v insolvenci. Celý průmyslový areál pak v dražbě před časem získal nový majitel. Vlastníkem staveb je nyní společnost s ručením omezeným Závody ČKD Blansko.

„K odstranění části kolejiště u přejezdu u Lažánek dochází kvůli jeho špatnému technickému stavu. Společnost Závody ČKD Blansko zajistí odstranění i zemní a výkopové práce související s odstraněním podloží pod kolejemi. Následně provedeme přípravu a vyrovnání podloží,“ sdělila před startem prací ředitelka areálu Závody ČKD Blansko Tereza Svobodová.