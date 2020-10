„Chodívám na Palavu v létě s vnučkami. Zázemí pro koupající je tam bídné. Například toalety. Chybí mi tam také více laviček a herní prvky pro děti v okolí pláže. Hřiště je poměrně daleko od vody. Uvítal bych i nové skluzavky nebo nějaký tobogán,“ uvedl jeden z návštěvníků přehrady Vladimír Vaněk.

V podobné duchu mluvili i další lidé, které Blanenský deník oslovil. Blanenská radnice chce tento stav změnit. Zatím budou navržené úpravy jen na papíře, ale ve druhé polovině roku už by se podle starosty Jiřího Crhy mohla část prací udělat. S obnovou rekreační oblasti se počítá po etapách. „Pokud to finanční situace dovolí, rádi bychom první část úprav provedli už ve druhém pololetí příštího roku,“ informoval Crha.

Město oslovilo Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Tamní studenti začali pracovat na krajinářské koncepci přehrady a jejího okolí. „Chceme, aby v této oblasti došlo k úpravám a opravám stávajícího vybavení, rozšíření herních prvků a vytvoření naučných stezek pro nejmenší děti. Dále pak ke sjednocení mobiliáře, doplnění laviček, odpadkových košů a dalších vhodných prvků včetně například stojanů na kola,“ vyjmenovala Petra Skotáková z odboru správy a rozvoje města.

Gril a velké ohniště

Dodala, že město počítá s tím, že se lokalita na návrh studentů doplní o nové prvky. Například o gril pro veřejnost nebo velké ohniště. „Rozšířit by se mělo využití vodní plochy, úpravy by se měly dotknout také areálu minigolfu. Věříme v určitou kreativitu studentů, kteří by měli navrhnout také nové způsoby využití této oblasti,“ dodala blanenská úřednice.

Podle Ivety Kopřivové z brněnské univerzity si má zmíněné lokalita v okolí vodní nádrže udržet charakter upraveného přechodu mezi městem a lesem. A má přilákat širší veřejnost k trávení volného času. „Budeme se snažit najít možnosti pro celoroční využití areálu. Zaměřit se chceme na nabídku pro všechny věkové kategorie tak, aby v areálu našli své zázemí senioři stejně jako rodiny s dětmi, sportovci, plavci a další skupiny občanů,“ uvedla jedna z vedoucích týmu studentů.

Ti mají vypracovat několik variant řešení dané lokality. Při jejich zpracování osloví i blanenskou veřejnost. V návrzích do participativního rozpočtu už místní zmiňovali kromě veřejného grilu také úpravu převlékáren a prostranství v okolí bývalého volejbalového hřiště.

Od poloviny listopadu bude přehrada, která je zároveň rybářským revírem, bez vody. Jak dlouho není zatím jasné. Bezmála hektar a půl velká nádrž se totiž kvůli technické závadě musí vypustit a opravit. Podle blanenských úředníků je vadné ocelové potrubí, které vede skrz hráz a prosakuje. Původně se oprava měla provést bez vypouštění přehrady. Ale to není technicky možné. Náklady na opravu se nyní odhadují přibližně na 450 tisíc korun.

Výlov mají rybáři naplánovaný na sobotu 14. listopadu. „Každá manipulace s rybami v tomto období bývá složitá. Už je to pozdě, můžou být zazimované a přesazení do jiného revíru nemusejí přežít. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl předseda blanenského rybářského spolku Martin Sklář.

Rekreační oblast Palava

Na budování rekreační oblasti Palava s přehradou pracovali Blanenští od roku 1968.

Lidé se tam začali koupat v roce 1971. O sedm let později přibyl minigolf a další rok i lyžařský vlek.

Hodnota díla byla tehdy přes 20 milionů.