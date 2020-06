Antonín Berger

* 11. srpna 1851 Boskovice

+ 1. června 1945 Praha

Po angažmá v Itálii a Francii byl od roku 1884 baletním mistrem pražského Národního divadla. Po šesti letech odešel do Drážďan a později do Varšavy. Na českou první scénu se vrátil v roce 1912 a během dalších jedenácti let připravil na 220 choreografií pro balety a opery. Dalších devět let pak působil v Metropolitní opeře v New Yorku.