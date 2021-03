Uzamykatelná schránka funguje čtyřiadvacet hodin denně po celý týden. Pracovníci knihovny ji vybírají každý pracovní den ráno. Služba je zdarma.

„Snažili jsme se zlepšit nabídku služeb pro naše čtenáře. Když se někomu blíží konec výpůjčky a spěchá například do práce nebo se jedná o maminku s kočárkem, jen hodí knížky do boxu a je to vyřízené. O den později se jim pak odečtou ze čtenářského konta. Je to pro ně v řadě případů pohodlnější a rychlejší. Nemusejí chodit přímo do knihovny. Tato bezkontaktní služba se hodí i v současné situaci při epidemii koronaviru,“ řekl Deníku přímo u biblioboxu ředitel blanenské knihovny Lukáš Dlapa.

Zároveň doplnil, že do boxu v žádném případě nepatří vypůjčená cédéčka ani deskové hry.

O několik desítek metrů pak mohou čtenáři používají ještě výdejní box. Z něj si odnášejí předem objednané knihy. „Čtenáři po objednávce dojde emailem a sms zprávou unikátní kód. Ten vyťuká na displej výdejního boxu, jedna ze schránek se otevře a pak si knihy odebere. Je to už nadstandardní služba. Uložení a vyzvednutí knih stojí třicet korun bez ohledu na jejich počet,“ doplnil Dlapa.