V nabídce budou detektivky, romány, sci-fi literatura, pohádky a dobrodružné příběhy pro děti. K mání bude i poezie a dokonce i regionální literatura.

„Cena je jako vždycky u těchto našich výprodejů lidová. A to pět korun za jeden kus. Pokud by pršelo, přesuneme výprodej do chodby u vchodu do knihovny,“ uvedla pracovnice Městské knihovny Blansko Pavlína Gargošová.