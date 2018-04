Prázdné nádraží: dotace je stále ve hře, dohoda ale chybí

Letovice - Druhou zimu má za sebou nové autobusové nádraží v Letovicích. Stále je prázdné. Jednání zástupců kraje, města, dopravců a majitele váznou.

Prázdná nástupiště, vypnuté informační tabule, zavřená čekárna. Autobusy v Letovicích na Blanensku, které odváží cestující z vlaku, čekají všude okolo jen ne na novém nádraží. Po více než roce od stavby. „Jezdívám sem na vlak autobusem i autem. Sledoval jsem, jak tady nádraží staví. Za tu dobu už by se mohli dohodnout,“ řekl například Petr Novotný z Velkých Opatovic.

Právě dohoda schází k tomu, aby terminál zaplnili cestující. Postavila jej dopravní firma Dopaz. Otevřela ho v prosinci 2016. Od té doby o využití jednají krajští úředníci, zástupci města a dopravců i majitel. „Už mi to je jedno. Stálo mě to spoustu peněz i času. Úředníkům a politikům asi na lidech ze severu kraje nezáleží,“ povzdechl si jednatel společnosti František Zunka.

Nový terminál v Letovicích∙ Nádraží postavila dopravní společnost Dopaz, otevřela je v prosinci roku 2016.

∙ Čekárnu mohli lidé využívat do září loňského roku, pak ji majitel uzavřel.

∙ Stavba stála pětatřicet milionů korun, necelých devatenáct slíbilo ministerstvo v dotaci.

∙ Majitel však musí splnit všechny podmínky a nádraží musí být v provozu do konce srpna.



Tvrdí, že krajští úředníci chtějí nádraží, ale ne čekárnu. „Cestující prý mají blízko budovu Českých drah. Podle podmínek dotace máme nádraží provozovat za úplatu. Dopravci platit nechtějí, tak ať jim náklady proplatí kraj,“ vzkázal majitel.



Stavba ho vyšla na pětatřicet milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo téměř devatenáctimilionovou dotaci. Jenže v případě, že nádraží začne fungovat do konce letošního února. I když dopravci terminál nevyužívají, investor o dotaci přijít nemusí. „Protože se žadatel stále nedohodl s krajem, posunuli jsme termín na konec srpna,“ uvedl Deníku Rovnost mluvčí ministerstva Vilém Frček.



Kraj v rozpočtu vyčlenil půldruhého milionu korun pro letovickou radnici. „Peníze jsou určené na případné náklady města spojené s autobusovým nádražím,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.



Podle starosty Letovic Vladimíra Stejskala je to málo. „Tato částka náklady nepokryje,“ reagoval starosta. Před tím, než jednání skončí, se víc k nádraží vyjadřovat nechce.



Z areálu nyní lidé využívají jen parkoviště. Majitel se s městem dohodl, že zatím zdarma. „Napřed do ledna, pak do února. Je duben a na radnici se stále nerozhodli, co dál. Děláme charitu, dlouho to však trvat nebude,“ varoval Zunka.



Případné placené stání Letovičtí odmítají. Parkoviště chtěli i odkoupit, což se nepodařilo. V současné době mají připravenou rezervu ve výši šesti set tisíc korun, která má majiteli pokrýt náklady na provoz.