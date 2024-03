Přesune se i se zmíněnými praktiky do vedlejšího objektu, do prvního patra nad tamní lékárnu. Rozsah poskytovaných služeb zůstane stejný. Informace o provozní době už v pátek visely v oznámení na vstupních dveřích před zmíněnou lékárnou.

VIDEO: Draní peří v Šebrově hřálo vzpomínkami. Krásné časy, svěřily se pamětnice

Ivo Procházka v pátek Deníku řekl, že v následujících dnech bude prioritou léčba nemocných pacientů. Nové registrace pak budou otázkou příštích týdnů. Odhadem možná zaberou dva až tři měsíce. Vyhradí na ně čas v odpoledních hodinách.

„Potřebné kontakty už před lékárnou visí. Personálně, smluvně i legislativně máme provoz zajištěný. Od pondělí se budeme primárně věnovat nemocným lidem. Nové registrace se budou řešit postupně za pochodu a vyhradíme na ně čas v odpoledních hodinách. Bude na to dostatek prostoru. Kdo má zdravotní dokumentaci, tak mu ji na místě zdigitalizujeme a pořídíme kopii,“ informoval Procházka.

V Adamově na Blanensku otevřou v pondělí novou ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Nad lékárnou na Smetanově náměstí.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Dodal, že ordinace začíná na zelené louce a pacienty v prvních týdnech prosí o trpělivost. „Vše je dost narychlo, ale věřím, že si to brzy sedne. Pro místní je klíčové, že lékařská péče zůstane ve městě zachována,“ dodal jedovnický lékař. O podrobnostech bude místní informovat v nejbližších dnech ve spolupráci s městem.

Jeho slova potvrdil adamovský starosta Roman Pilát s tím, že domácnosti dostanou potřebné informace o nové ordinaci tento víkend. „Mám radost, že to tak po všech jednáních dopadlo. Nebylo to jednoduché. Rád bych poděkoval lidem s dobrým srdcem, kteří se do toho zapojili,“ vzkázal Pilát.

V původní ordinaci bylo registrovaných bezmála dva tisíce lidí. Část z nich dočasně v uplynulých týdnech dojížděla do patnáct kilometrů vzdálených Jedovnic právě k lékaři Ivo Procházkovi.

„To je dobrá zpráva nejen pro mě, ale zejména pro staré lidi, co mají problém s cestováním. Po uzavření ordinace jsem pár týdnů počkal. Říkalo se, že nový praktik v Adamově snad bude. Jezdit jinam by pro mě bylo nepohodlné,“ svěřil se Deníku jeden z obyvatelů, který si nepřál zveřejnit jméno. Redakce ho zná.

Řádění řidičů v Moravském krasu. Na parkovišti u propasti Macocha driftují

Podle zástupců Jihomoravského kraje společnost Radima Stejskala přerušila poskytování služeb praktického lékaře v Adamově na dobu jednoho roku. Tak jí to ukládá zákon. Stejskal tehdy Deníku tvrdil, že se dostal do časové a personální nouze a hrozilo mu odebrání licence. Dříve v rozlehlé budově fungovalo více lékařů. Nyní tam má sídlo brněnský spolek a na dveřích visí upoutávka na bazar.

Současným majitelem objektu je právě Stejskal. Čtyřpodlažní dům, který v padesátých letech vznikl jako zdravotní středisko pro Adamovské strojírny, prošel nedávno rekonstrukcí. Aktuálně je ze necelých patnáct milionů v nabídce realitní kanceláře. Ke komerčnímu využití. „Ano, budovu nabízím k prodeji. Mám v ní zavřenou ordinaci, tak ji už nepotřebuji,“ řekl v pátek Stejskal.