Adamovští přes léto využívají studenty na pomocné práce v posledních letech pravidelně. Letos jich zaměstnají sedm. „Studenti se nám osvědčili na rozdíl od lidí vedených na úřadu práce. Ti pracovat nechtěli nebo ze zdravotních důvodů nemohli. Brigádníky v létě najímáme, aby si naši stálí zaměstnanci z pracovní čety mohli vzít dovolenou,“ vysvětlil adamovský místostarosta Jiří Němec.

Podobně to funguje také ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku, kde se studenti na brigádě pro město starají například o tamní zeleň. Většinou se jedná o středoškoláky. „S nezaměstnanými jsme měli problémy. Často byli nespolehliví. Se studenty jsme naopak spokojení. Převážně se starají o zeleň. Teď například dívky pomáhaly s malováním her pro děti na stezku u našeho skateparku,“ řekl místostarosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.

Ve Vyškově zaměstnají v létě celkem osm studentů. V informačním stánku u vstupu do tamního zooparku. Mají za úkol turistům přiblížit vyškovské památky a další atraktivní místa nejen ve městě. Vydělají si sto korun na hodinu. „Málo využíváme potenciál zoologické zahrady a dinoparku. Loni do nich přišlo téměř dvě stě tisíc návštěvníků. Je to obrovské číslo. Jenže turisté v drtivé většině nasednou po prohlídce zpět do auta a odjíždějí z města pryč. Chtěli bychom jim ukázat i jiná místa ve Vyškově, jsem přesvědčený, že jim máme co nabídnout,“ uvedl vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Ke zkrášlení a údržbě zeleně v Hodoníně přispěje o prázdninách padesátka studentů středních a vysokých škol. „Akce je určená studentům, kteří chtějí udělat něco prospěšného pro Hodonín a současně si vylepšit svůj rozpočet,“ popsal hlavní smysl studentské letní aktivity organizátor Leo Kotek. Studenti budou o prázdninách pracovat v lesoparku, kolem garáží na Kapřiskách, v Bratislavské ulici, u sběrného dvora nebo hřbitova. Studentské zelené město organizuje Hodonín už po třiadvacáté. Vydělají si osmdesát korun na hodinu.

To znojemský městský úřad v letních měsících studenty na brigády nevyužívá. Na každém odboru má totiž zajištěný zástup zaměstnanců, kteří čerpají dovolenou. „V letošním roce jsme studenty středních a vysokých škol využívali v dubnu a květnu. A to v rámci jejich povinné praxe. Od začátku roku jich bylo pětačtyřicet. Jednalo se především o administrativní práci,“ poznamenala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

JAN CHARVÁT

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI