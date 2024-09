programátor/ka Možnost místa výkonu práce Poříčí 2396/42, 678 01 Blansko nebo Bohunická cesta 974/16, 664 48 Moravany (okres Brno- venkov). Nástup ihned. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Co vás čeká - práce programátor HW + SW - vývoj elektrické části měřicích přístrojů - práce s mikroprocesory a analogovými periferiemi - vývoj PC SW - práce na výrobní dokumentaci Jaké znalosti a dovednosti očekáváme - SŠ, výhoda VŠ elektro - slaboproud, ale ne podmínka - znalost programování např. Python, C, C++ - znalost problematiky mikroprocesorů, analogových obvodů výhodou, ale ne podmínkou - může být i absolvent/ka Zaměstnanecké výhody - Příspěvek na stravování - 5 týdnů dovolené - Možnost využít benefitu Cafeterie - Motivační bonusy a prémie Mzda od 50.000 Kč dle znalostí. První kontakt telefonicky nebo mailem. 50 000 Kč

