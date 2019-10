Od té doby se Dostál s Gottem několikrát potkali. „Mému synovi Davidovi například věnoval k desátým narozeninám nějaké dárky. Já si vždy přál mít nějaký jeho obraz, ale věděl jsem, že jsou příliš vzácné. Pak se ale objevila možnost, že si v Praze vyzvednu kopii,“ zmínil.

Loni vyrazil učitel i se svou rodinou do hlavního města, byl však šokovaný. Gott je pozval k sobě domů a rodině daroval vlastnoručně podepsanou kopii obrazu Jam session. „Byl to zážitek. Já jsem na něm vyrůstal a má manželka zpívá, takže je pro ni obrovský idol. I pro syna to hodně znamenalo. Dnes mi řekl, že se o jeho smrti bavili i ve škole,“ zmínil.