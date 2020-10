Žádné takové sdružení však neexistuje. Naletěl podvodníkům. „Na papíře, co mi žena ukázala, bylo podepsaných několik lidí a různé částky. Na parkovišti pak postávali nedaleko další dva komplicové. Muž a žena. Přijeli ve starší Octavii se světlemodrou metalízou a značkou z Jihomoravského kraje. Žena se chvíli procházela po parkovišti a pak všichni kvapně odjeli,“ uvedl muž, který stihl falešnou výběrčí vyfotografovat.

Nechtěl zveřejnit svoje jméno, redakce ho však zná. Vše se mu podle jeho slov doma rozleželo v hlavě a po zmíněné organizaci pátral na internetu. Zjistil, že se jedná o podvodníky, kteří takto vybírali peníze před časem v Praze i jiných městech. „Do tradičních sbírek v regionu přispíváme s manželkou pravidelně. V první moment jsem o tom, jestli to není podvod, nepřemýšlel a chtěl pomoci. Rozleželo se mi to až doma. Třeba tím pomůžu ostatním, aby nenaletěli také,“ řekl muž a kontaktoval policii.

Podle šéfa blanenských strážníků Martina Lepky jeho oznámení předali státní policii. „S blížícími se svátky může podobných sbírek přibývat. Lidi varujeme s tím, aby v případě podezření, že se jedná o podvod, volali hned policii. Na místě se zástupci organizací, co sbírky provádějí, musí na vyžádání prokázat certifikátem o úředně schválené sbírce. To jsme v terénu schopni prověřit a pravidelně to kontrolujeme. V první řadě však takové osoby musíme zajistit přímo na místě,“ uvedl Lepka.