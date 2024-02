„Od středečního rána tam řidiči projíždějí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Provoz řídí pracovníci s vysílačkami,“ informovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím sociální sítě X.

Omezení skončí ve čtvrtek v devět hodin dopoledne. Důvodem je podle silničářů pokračující geotechnologický průzkum, který zahrnuje tři vrty hloubky čtrnácti metrů.

