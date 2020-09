Řidiči musejí v blízkosti základní školy v blanenské ulici Rodkovského od úterý počítat s dopravním omezením.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Dělníci se tam totiž před časem pustili do rozsáhlých stavebních úprav tamní budovy za více než osmdesát milionů korun. Od pondělí do soboty tak bude od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne v nedaleké ulici Boženy Němcové platit po levé straně silnice zákaz zastavení.