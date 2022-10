Tam je dělníci nedávno postavili při rozsáhlé rekonstrukci železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za šest miliard korun. „Pro fanoušky železnice to byla naprostá paráda. Nablýskaná Šlechtična a Zelený Anton jely od Brna vedle sebe. Údolí řeky Svitavy bylo plné páry. Prostě jako za starých časů. Nákladní motorový Sergej a zelená elektrika, šestikolák,“ popsal nevšední podívanou na trati příznivec železniční historie Martin Bezdíček z Blanska.

Zdroj: Youtube

Zátěžové zkoušky se protáhly až do večerních hodin. Historické lokomotivy přijely na Blanensko až ze slovenských Vrútek. Tamní spolek Výhrevne Vrútky sdružuje nadšence se zájmem o železniční historii. Ve volném čase se starají o údržbu historických kolejových vozidel, které se snaží udržet v provozuschopném stavu. „Máme jich celkem třináct. BylI jsme požádání o pomoc při zátěžových zkouškách dvou nových mostů. Tak jsme se čtyřmi mašinami vyjeli. Cesta k mostům trvala od nás ze Slovenska přes sedm hodin,“ řekl Deníku Rovnost za zmíněný spolek Dušan Vaňko.

VIDEO: Oprava koridoru mezi Brnem a Blanskem finišuje, vlaky vyjedou v prosinci

Podle mluvčí Správy železnic Nely Eberl Friebové bylo potřeba u zatěžovací zkoušky na nových mostech přes řeku Svitavu nasimulovat statické zatížení. A to o minimální hmotnosti přibližně 550 tun. Což uvedené lokomotivy optimálně splňovaly. „V České republice není podobná sestava lokomotiv o daných hmotnostech k dispozici. Musely by se použít kolejové jeřáby, které by se přepravovaly i z větší vzdálenosti,“ upřesnila mluvčí.