Boskovická radnice se nedávno dohodla na odkupu pozemků po bývalém lihovaru a hotelu Velen. Za bezmála hektarovou plochu zaplatí advokátovi Janu Paroulkovi ve třech splátkách 30 milionů. Třetinu ještě letos, zbytek pak příští rok. Na zmíněné ploše chce město postavit sportovní halu. Ta už měla v Boskovicích stát v minulosti na několika místech. Nakonec zvítězila varianta v areálu Červená zahrada, kde už funguje akvapark, zimní a fotbalový stadion. Tento týden vypsalo město architektonickou soutěž na její výstavbu.

V srpnu vyberou Boskovičtí pět uchazečů, kteří vypracují konkrétní návrh. „Předmětem soutěže je sportovní hala a její nejbližší okolí včetně parkování. Vybranou lokalitou jsou pozemky s bývalým hotelem Velen a lihovarem,“ uvedl šéf boskovického investičního odboru Petr Zouhar.

Dodal že město v současnosti řeší také dopravní obslužnost zmíněné lokality. Ve hře je v blízkosti plánované haly například kruhový objezd.

Vítězný návrh nové haly mají boskovičtí radní schvalovat letos na podzim. Za návrhy město zaplatí 780 tisíc korun.

Příští rok by mohlo mít potřebná povolení pro stavbu. Ta má podle odhadů přijít na zhruba sto dvacet milionů korun. „Určitě se na halu budeme snažit sehnat dotace. Souběžně totiž pracujeme na dalším velkém projektu nové městské knihovny. V nové hale počítáme také s kuželnou se čtyřmi dráhami a umělou lezeckou stěnou. Myslím si, že hala v Červené zahradě uspokojí konečně všechny sportovce ve městě,“ řekl boskovický místostarosta Radek Mazáč.

Připustil, že je možná i varianta, že se sportovní hala bude stavět na etapy. To je však podle něj stále ještě vzdálená hudba budoucnosti. „Uvidíme, co vzejde z jednotlivých návrhů. Je možné, že například lezecká stěna s kuželnou se dostaví později. Ale v tuto chvíli je to předčasné,“ dodal Mazáč.

Právě kvůli výstavbě umělé lezecké stěny sepsala boskovická komunita lezců už dvě petice. Jedna z nich navrhovala stěnu na zadní stěně promítací plochy v letním kině. „Že bude lezecká stěna v plánované sportovní hale v Červené zahradě samozřejmě vítáme. Kdy to ale bude, je otázkou. Slyšel jsem, že by se hala mohla stavět na etapy a kuželna s lezeckou stěnou by mohly přijít na řadu až později. Konkrétně se stěnou by ale podle mě neměl být problém ji postavit hned. Zase tolik prostoru nevyžaduje,“ řekl za komunitu boskovických lezců Petr Ondráček.