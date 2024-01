/FOTO/ Škoda v milionech. Dva lehce zranění lidé. Tak dopadl sobotní požár chaty v Jedovnicích na Blanensku, o kterém už Deník Rovnost informoval. V pátek se na platformě Donio objevila sbírka na pomoc rodině, která ničivým požárem přišla o střechu nad hlavou.

Oheň v sobotu zničil chatu v Jedovnicích. | Foto: hasiči

Má se jednat o matkou dvou dcer a jejího přítele. V chatě s nimi měla společně žít mladší z nich. „Ačkoli byla chata pojištěna, tak v tuto chvíli potřebuje rodina okamžitou pomoc s věcmi, které pojistka nezahrnuje. Například základní oblečení, stravu nebo školní pomůcky. Dary by následně použily na odstranění a odklízení pozůstatků místa, kde rodina donedávna bydlela,“ uvedl zakladatel sbírky Jakub Markowski.

Zmínil, že vyhořelá chata je zatížená hypotékou a sloužila také jako její zástava. Může tedy nastat situace, že z případného vyplacení pojistky, bude chtít banka doplatit hypotéku, protože není čím ručit. Sbírku najdete zde.

„V tuhle chvíli rodina neví co se bude dít. Pokud by tato situace nastala, tak by se příspěvky využili i k nové výstavbě jejich domova. Pokud by se tak ale nestalo, tak budou sloužit veškeré dary pouze na již zmíněné potřeby,“ dodal muž.

Sbírka je vypsaná na dva měsíce. Zatím se do ní zapojilo asi třicet dárců, kteří poslali necelých dvanáct tisíc korun. Hasiči požár uhasili přibližně hodinu poté, co se o případu dozvěděli. Podle vyšetřovatele je škoda několik milionů korun. „Příčinou požáru byla nedbalost,“ sdělil v pátek Deníku mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.