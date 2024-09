Velké problémy měli například v pětitisícovém Adamově, který kalamita ze soboty na neděli prakticky odřízla od okolí. Silnice na Brno kolem řeky zaplavila voda, další pak zablokovaly popadané stromy. Pod vodou byl i podjezd pod tratí, co spojuje sídliště Ptačina a Horka. Neprojela tudy osobní auta ani autobusy městské hromadné dopravy. Do toho přišel v sobotu večer výpadek elektřiny a protáhl se až do nedělního poledne. Ohrožoval také dodávku pitné vody. Ještě v pondělí ráno někteří řešili, jak se dostanou do práce.

„V sobotu jsem se autem do práce do Brna dostal ještě kolem řeky. Odpoledne už ne. Směr na Bílovice nad Svitavou zatopila povodeň. Popadané stromy pak zatarasily i cestu přes Útěchov a průjezd z jednoho kopce v Adamově na druhý zaplavila voda. Od soboty večer nešla elektřina. Byli jsme tak odříznutí. Naštěstí hasiči stihli prořezat cestu na Útěchov a v neděli večer už byla průjezdná. V pondělí jsem tudy jel,“ řekl Deníku jeden z adamovských obyvatel Kamil Vašíček.

U vlakového nádraží pak Adamovští museli kvůli bezpečnosti uzavřít lávku přes řeku. Povodni odolala i přes nárazy plovoucích kmenů. „Lávka u nádraží je po prohlídce statikem už opět otevřená,“ informoval adamovský starosta Roman Pilát.

Pod vodou se tam ocitlo také cvičiště kynologů, tenisové kurty a za nimi pak rozsáhlá zahrádkářské kolonie. Ta byla několik dní uzavřená. „Prostor je stále značně podmáčený. Doporučujeme nepohybovat se po na hranici břehu. Celou lokalitu prohlédneme a vyplavené zahrádky znovu zaměříme. Upravíme pravidla pro umísťování objektů a ukládání odpadů při straně břehu řeky Svitavy. To vše na základě kontroly ze strany Povodí Moravy, která proběhla zhruba dva týdny před povodněmi a musíme na ni reagovat,“ dodal Pilát.

V Adamově vystoupala řeka Svitava přes třetí stupeň povodňové aktivity. Zalila tenisové kurty, zahrádkářskou kolonii i chatovou oblast. | Video: Deník/Jan Charvát

Pod vodou byly v ulici Nádraží také sklepní a suterénní prostory A.centra, kde je například supermarket, pošta a drogerie. Vodu tam odčerpávali ještě v pondělí. Kvůli bezpečnosti a komplikacím ohledně povodní požádalo vedení adamovské základní a mateřské školy rodiče, aby nechali děti dva dny doma. Spoustu starostí měla u řeky Svitavy řada chatařů. Někteří měli své nemovitosti komplet vytopené. „Nám se naštěstí dostala do chaty jen spodní voda. Ve sklepě tam vystoupala asi metr vysoko. Chatu jsme pro jistotu s kamarády vystěhovali už v sobotu a velká voda se v neděli zastavila několik metrů od ní. Jiní bohužel takové štěstí neměli,“ uvedla jedna z chatařek Lenka Procházková.

Podobně jako v létě vypláchla povodeň přístupné jeskyně v Moravském krasu, kde měli plné ruce práce s čerpáním vody a odklízením bahna. Ve Sloupsko-šošůvských jeskyních a v Punkevních jeskyních museli kvůli záplavám zrušit turistické prohlídky. Tam byla mimo provoz také vodní plavba. V Kateřinské jeskyni byli bez proudu a technický problém se vyskytl i v Balcarce. Výpustek fungoval bez omezení. „Vody bylo víc jak letos v létě při bleskové povodni, ale zase ne tolik jako v roce 2006,“ řekl vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jakub Gabriš.

V Domě přírody Moravského krasu z bezpečnostních důvodů zavřeli na několik dní. Zaměstnanci a dobrovolníci tam drželi ve dne i v noci hlídky. Stavbu zabezpečili pytli s pískem a vykopali odvodňovací strouhy. „Díky pravidelným denním i nočním hlídkám se nám podařilo mít přitékající vodu pod kontrolou. Pomohly nám také bariéry z pytlů s pískem a odvodňovací strouhy. A také to, že tentokrát šla povodeň z jiného směru než v létě. Řeka Punkva se navíc rozlila do luk až za Skalním mlýnem. Voda se tentokrát dovnitř budovy nedostala,“ sdělila redakci ředitelka Domu přírody Moravského krasu Tereza Tesařová.

Jeho prostory přitom už v létě vypláchl přívalový déšť a stále ještě nejsou vysušené. Škoda se pohybuje v řádu několika milionů. Stále tam v interiérech s expozicemi bojují s vysokou vysokou vnitřní vlhkosti, která se nedaří snížit.

V regionu byla po povodních uzavřena část silnic. Na I/43 u obce Závist se utrhl svah. Silničáři tam snížili rychlost na padesát kilometrů v hodině. Zmapovali rozsah škod a připravovali opravu. Pořádně zabrat dostala část silnice druhé třídy mezi Boskovice a Valchovem, kterou podemlela velká voda a byla uzavřena minimálně na čtrnáct dní. Řidiči jezdili oklikou po trase Boskovice – Vratíkov – Okrouhlá – Benešov – Suchý – Žďárná a stejně v obráceném směru. Další úseky se podařilo rychle zprovoznit. Jako například mezi Sulíkovem a Křetínem, v úsecích Sloup – křižovatka Ostrov u Macochy, Lhota Rapotina – Skalice nad Svitavou, křižovatka Holštejn – Ostrov u Macochy a také na silnici mezi blanenskými místními částmi Těchov – Obůrka.