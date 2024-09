Jan Charvát dnes 15:50

/FOTO, VIDEO/ Třetí stupeň povodňové aktivity na řece Svitavě a hladina stoupá stále nahoru. Hasiči nonstop v terénu. Od sobotního večera do nedělního poledne byl pětitisícový Adamov na Blanensku bez elektřiny, výpadek proudu ohrožoval také dodávku pitné vody. Popadané stromy zatarasily silnici do Brna přes Útěchov. Další cestu do krajského města ve směru na Bílovice nad Svitavou zase zalila řeka Svitava a je stále uzavřená. Poslední přístupovou komunikaci přes Josefovské údolí ohrožují pády stromů.