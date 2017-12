Povánoční výprodeje: obchody slibují i zboží za čtvrtinu ceny

Blanensko, Vyškovsko – Kdo odolal a neutratil vše za vánoční dárky, může ušetřit tisíce korun díky posvátečním slevám. Výrazným snížením cen lákají obchodníci zákazníky na sklonku roku na Vyškovsku i Blanensku. A podle nich je tento způsob nakupování mezi lidmi velmi oblíbený.

Slevy. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Nakoupit zlevněnou elektroniku, hračky, domácí potřeby nebo oblečení můžou zájemci například ve vyškovském Tescu. „Povánoční slevy si naši zákazníci oblíbili. Důvody jsou výhodnější ceny a větší klid při nakupování. Dny po Vánocích k nakupování zákazníci využívají především tehdy, když chtějí někomu dát vánoční dárek o pár dní později,“ přiblížil manažer spotřebního zboží řetězce Aleš Pavlík.

Doplnil, že slevy budou dosahovat až pětasedmdesáti procent a budou zaměřené na celkový sortiment zboží.

Na nákupy zlevněného zboží se těší například Milan Mucha. „Rád nakupuji až po vánočních svátcích. Elektronika je většinou levnější a klidně můžu koupit dárek opožděně a ještě levněji,“ svěřil se muž.

Nakoupit výhodně potraviny nebo silvestrovské zboží můžou lidé ve Vyškově i v Kauflandu. „Od 27. prosince nabízíme pro všechny zákazníky především výrazné slevy potravin. Kromě toho i zboží k blížícímu se Silvestru. Snažíme se ale poskytovat nejnižší ceny celoročně,“ prohlásila mluvčí společnosti Renata Maierl.

Výprodeje začínají i v prodejně Elektro Okay ve Vyškově. Pro zákazníky připravila výrazné slevy. „V první vlně počítáme se slevami až dvaapadesát procent. V každé naší prodejně vstupují do výprodeje stovky produktů. Několik let po sobě se přímo ukazuje, že slevy po Vánocích jsou stejně silné jako před svátky a lidé víc nakupují a využívají je. Některé zboží nabízíme také online,“ informovala mluvčí společnosti Miroslava Smutná.

Čím víc knih z letáku zákazník koupí, tím větší slevu dostane. Celý prosinec tato sleva platí v Knihcentru v Blansku. Po Novém roce začíná novoroční výprodej. „Za pěknou cenu bude například Povídání o pejskovi a kočičce nebo Pletení a háčkování. V katalogu jsou spíš dětské nebo naučné knihy,“ upřesnila Jana Dvořáčková z blanenského knihkupectví.

Některé obchodní řetězce začaly lákat na zlevněné zboží už před svátky. „Velké slevy odstartovaly v Lidlu letos poprvé už před Vánocemi. Mezi svátky u nás zákazníci výhodně nakoupí například nářadí nebo kuchyňské spotřebiče. Slevy se budou pohybovat mezi třiceti až šedesáti procenty,“ lákala na nákup mluvčí společnosti Zuzana Holá.

Povánoční slevy moc nesleduje třeba Radka Kuncová. „Po předvánočním běhání po obchodech mám nakupování dost. Ale letos přece jen udělám výjimku. Chci si koupit ve slevách elektrospotřebič,“ plánovala mladá žena.

Tesco

• celkový sortiment, až 75 procent

Elektro Okay

• elektronika, až 52 procent



Lidl

• nářadí a spotřebiče, od 30 do 60 procent

Deichman

• zimní zboží, až 50 procent