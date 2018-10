Potvrzeno. Blanenská koalice pokračuje

Blansko – Jaké strany po komunálních volbách obsadí posty ve vedení blanenské radnice? Takový tip by člověk nenašel v nabídce žádné sázkové kanceláře. Vyjde to totiž úplně stejně, jako vypsat kurz, jestli ráno vyjde slunce nebo ne. Dvacet let. Pět volebních období vládne v okresním městě koalice sociálních a občanských demokratů, lidovců a Volby pro město. Nyní Volby pro Blansko. Tak to bude i následující čtyři roky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Dosavadní koalice totiž získala pohodlných patnáct zastupitelských mandátů z pětadvaceti. „S koaličními partnery jsme se dohodli na pokračování,“ uvedl lídr blanenské ODS a dosavadní místostarosta Jiří Crha. Koaliční smlouvu Blanenští podepíší ve čtvrtek.



Takový průběh předpokládala těsně po volbách řada lidí. „Na radnici v Blansku zůstanou známé tváře. ANO s tím nic nezmůže a skončí v opozici,“ řekl například jeden z blanenských voličů Aleš Buřík. ČTĚTE TAKÉ: Koalice v Brně: ANO v opozici, primátorku má ODS. Vokřál: Je to podraz ODS získala ve volbách pět křesel stejně jako hnutí ANO 2011. To však podobně jako komunisté, Piráti a SPD míří do opozice. Novým starostou bude Jiří Crha. Blansko má nově dva uvolněné místostarosty. Naposledy to tak bylo po volbách před dvanácti lety. Tím druhým bude dosavadní starosta Ivo Polák (ČSSD). Prvního místostarostu, který bude pro město pracovat na plný úvazek, obsadí lidovci. „Lidovci získali ve volbách druhý nejvyšší počet mandátů, takže logicky jeden post místostarosty obsadí oni. Shodli jsme se na tom,“ doplnil Crha. Obsazení radnice v BlanskuStarosta: Jiří Crha (ODS)

1. uvolněný místostarosta: ? (KDU-ČSL)

2. uvolněný místostarosta: Ivo Polák (ČSSD)

Rada města: Jiří Crha, Zdeněk Grünwald, Jana Novotná (ODS), ? (KDU-ČSL), Ivo Stejskal, Radek Šinkora (Volba pro Blansko), Ivo Polák (ČSSD)

Otázkou zůstává, kdo to bude. Lídr lidovců Josef Kupčík totiž v posledních letech vždy uvolnil svůj zastupitelský mandát a dál zůstával tajemníkem městského úřadu. Prvním náhradníkem je František Hasoň, který se jako dvojka blanenských lidovců do zastupitelstva tentokrát nedostal. Jasno bude ve středu.



O post uvolněného místostarosty usilovala také Volba pro Blansko, která posílila o jeden zastupitelský mandát na tři. Nakonec má dva členy v radě města. „Ještě budeme jednat o obsazení některých postů ve výborech a komisích,“ uvedl nový radní z Volby pro Blansko Ivo Stejskal. O posty předsedů finančního a kontrolního výbor se podělí opozice.



ODS, hnutí ANO 2011, STAN a Sportovci Boskovice. A také Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 a Boskováci. Tak vypadá nová dohoda o koalici v Boskovicích, kterou podepsali Boskovičtí v neděli večer. Má patnáct křesel v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu.



Starostou druhého největšího města na Blanensku bude občanský demokrat Jaroslav Dohnálek. Do čela boskovické radnice se vrací po čtyřech letech. „Post uvolněného místostarosty a statutárního zástupce obsadí hnutí ANO, kde je lídr Lukáš Holík. Na obsazení pozice neuvolněného místostarosty se s koaličními partnery budeme ještě domlouvat,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.



Dosavadní vedení radnice se starostkou Hanou Nedomovou (ČSSD) a lidoveckou místostarostkou Dagmar Hamalovou tak končí v opozici. Stejně jako komunisté a Piráti. ČTĚTE TAKÉ: Rožmberk a další. Vlakové linky dostanou nová jména

Autor: Jan Charvát