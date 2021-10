Ve víkendových volbách do sněmovny kandidoval na osmé příčce. Díky 1 492 preferenčním hlasů se dostal na třetí místo. Tedy za Kateřinu Valachovou a Romana Onderku.

Poprvé za éru samostatné České republiky. „ČSSD o kousek unikla účast v poslanecké sněmovně. Důvěra občanů ke mně vyjádřená preferenčními hlasy mě potěšila. Děkuji jim za to. Ale nestačilo to,“ uvedl čtyřiašedesátiletý politik, který nyní zůstává jen obecním radním v Rohatci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.