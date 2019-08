Blansko – Frekventovaná ulice 9. května v Blansku bude ještě letos širší a zlepší se její průjezdnost.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Po jejích obou stranách teď podélně parkují auta. Pokud se v ní potkají dvě rozměrnější vozidla, mají problém se vyhnout. V ulici ale co nevidět začnou úpravy, které to mají změnit. „Stavební firma posune chodníky blíž k bytovým domům, tím se ulice rozšíří a vozidla by pak neměla mít problém se vyhnout. Podélné stání aut zůstane i po rekonstrukci,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.