Poprvé pak staví most ze špejlí na letovické střední škole parta školáků z Bílovic nad Svitavou. Za tým Fialovej bobr. „Konstrukci mostu jsme vymysleli až přímo tady na místě. Bude do oblouku. Kolik unese? Nevím, necháme se překvapit,“ říká při práci jeden z trojice konstruktérů Jiří Očenášek.

O několik stolů dál se snaží postavit bytelný model mostu také dívčí tým Klacíčci z boskovické školy v ulici Slováková. Jejich dovezený most v konfrontaci s barelem plněným vodou měl podle jejich předpokladů vydržet déle. Nakonec s ním Boskovičtí i tak skončili v první desítce na devátém místě. „Postavily jsme ho moc krátký, křupl brzo. Teď to zkoušíme jinak. Uvidíme, zátěž jedné a půl konve snad zvládne. A jestli tyto dovednosti někdy využiju? Ráda bych měla koňskou stáj. Tam se mi to pak může hodit, třeba při výrobě překážek pro koně,“ usmívá se žákyně deváté třídy Sandra Rozbořilová.

S mosty, které děti vyrobily ve školách a pak s těmi, co vznikají přímo na místě v letovické tělocvičně. „Náš dovezený most, co jsem stavěl, vyhrál. Unesl zátěž přes dvaačtyřicet kilo, při hmotnosti necelých tři sta gramů. To byla maximální povolená váha modelu. Z vítězství mám samozřejmě radost. Mohl unést ještě víc, ale selhaly podpěry. Na místě stavíme jeho zmenšeninu, uvidíme kolik snese a jak dopadneme. Konkurence je tu velká,“ hlásí za jedno z družstev ze základní školy Lysice deváťák Matěj Kopřiva.

Šířka mostovky? Minimálně čtyři centimetry. Pak se na dřevěnou stavbu pověsí za řetěz barel, do kterého se postupně lije z konve voda. Čím později se ozve praskání špejlí, tím má závodní tým větší šanci uspět v soutěži základních škol na akci Postav most! Hodnotí se poměr zatížení mostu k jeho hmotnosti. A také jeho vzhled.

Velké ambice pak mají jejich soupeři o několik stolů dál. Družstvo Proč ne? z blanenské základní školy v ulici Dvorská dopoledne zazářilo v kategorii dovezených mostů, kde obsadilo skvělé druhé místo. Jejich špejlový model snesl zátěž rovných třiatřicet kilo. „Teď chceme vyhrát. Jdeme po prvním místě,“ hecuje kamarády Dominik Němec.

V záloze mají speciální podpěry ve tvaru písmene X, svázané a vyztužené provázkem. Věří, že jejich ani ne stogramový model udrží v souboji s barelem vody co nejdéle při životě. „Přes dvacet kilo by zvládnout mohl,“ doufá Němcův parťák Kryštof Štěpánek. Gravitace barelu je však o chvíli později nekompromisní a zlověstné lupnutí konstrukce modelu přichází už při zátěži necelých deset kilo. Tým ze Dvorské tak končí až devátý.

Nejvyšší zátěž

Nejvyšší zátěž u modelů vyrobených na místě zvládá dílo deváťáků ze Základní školy Pomezí. Téměř devětadvacet kilogramů, při hmotnosti modelu lehce přes dvě stě gramů. Nakonec to s body za vzhled mostu stačí Koblížkům na páté místo. „Trošku jsme se inspirovali modely z loňska. A také jsme museli improvizovat a dost používat lepicí pásku, protože nám model připadl rozviklaný,“ popisuje pracovní postup jeden z členů týmu ze Svitavska. Dodává, že s kamarády je baví skládat modely z legendární stavebnice Merkur.

Zručnost, originalita a znalosti soutěžících organizátory tradiční letovické soutěže velmi příjemně překvapuje. Věří, že řada z nich je pak uplatní v praxi.

„Je neuvěřitelné, co někteří žáci pod vedením učitelů už na základní škole svedou. Opravdu klobouk dolů. S našimi studenty jezdíme na podobné soutěže, které pořádají vysoké školy. S poměry zatížení mostu vzhledem k jeho hmotnosti se dnešní soutěžící ze základních škol dostávají na úroveň vysokoškolských studentů. To je přece super. Logické uvažování, zručnost, originální řešení, to všechno se počítá. Doufám, že to bude mít přesah i do jejich budoucích povolání, když stavbou modelů strávili dlouhé hodiny. Třeba se tu právě rodí budoucí statici nebo architekti,“ říká za organizátory soutěže Hana Dostálová.

Vítězné Hovorany

Z vítězství v kategorii mostů stavěných na místě se ve čtvrtek nakonec raduje výprava ze základní školy v Hovoranech na Hodonínsku. Jejich model ze špejlí vážící sto sedm gramů praská až po zátěži lehce nad dvacet kilo. „Vůbec jsme to nečekali. Paráda. Konstrukci vymyslel Šimon, vítězství je hlavně jeho zásluha. On byl hlava týmu, my ostatní dělníci. Jestli bych chtěl stavařinu někdy dělat? Možná ano, ale mosty ne,“ směje se krátce po vyhlášení výsledků hovoranský školák Marek Toráč.

Jeho parťák a mozek týmu Šimon Konečný se chce učit na elektrikáře. „S dovezeným mostem jsme moc nebodovali. Skončili jsme někde ve druhé půlce. Na místě jsme žádný speciální postup neměli. Vsadili jsme na vyztužené hlavní nosníky a vyšlo to,“ dodává osmák na závěr soutěžního klání.