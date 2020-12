Hlasovat lze například pro víceúčelové sportovní hřiště na zimním stadionu, obnovu nábřeží Svitavy nebo takzvané buřtoviště. Do online ankety se dosud zapojilo více než šest stovek hlasujících, další účastníci své hlasy odevzdali do podacích schránek.

O svém favoritovi má jasno například Klára Kuncová. "Hlasovala jsem hlavně pro skříňky u baseballového hřiště. Ti, kteří si tam jdou nyní zabruslit a přijdou pěšky, musí mít boty a pití při tréninku na zádech," odůvodnila svůj výběr žena. Instalace nejméně čtyřiadvaceti venkovních uzamykatelných skříněk na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka vychází z nápadu Martiny Čumové. "Finanční odhad zahrnuje pořízení skříněk, přístřešku a terénní úpravy. Náklady by se vyšplhaly zhruba ke sto pětadvaceti tisícům korun," uvedla navrhovatelka projektu.

Pozitivní ohlasy má mezi místními také návrh takzvaného buřtoviště v Olešné u Blanska. To by v budoucnu mohlo zahrnovat posezení s veřejným ohništěm a zastřešené buňky s připojením na vodu a elektřinu. "Díky tomu vznikne místo pro setkávání obyvatel Olešné, náklady by šplhaly zhruba k šesti stům tisícům korun," nastínil v projektu jeho navrhovatel Jaromír Křivan.

Podpořit mohou lidé až tři projekty najednou, každý z nich však pouze jedním hlasem. Hlasovat lze prostřednictvím papírového hlasovacího lístku nebo online díky aplikaci Mobilní rozhlas. Detailní popis navrhovaných projektů včetně fotografií nebo video prezentací najdou lidé na webových stránkách města.

TEREZIE SEKÁČOVÁ