Blanensko – Už jen v úterý 7. a ve středu 8. května máte šanci ovlivnit hlasování v anketě Blanenského deníku Rovnost Ostuda Blanenska. Devět míst okresu v nich soupeří o nelichotivý primát místa, které je nejvíce zanedbané a které bude „soupeřit“ i v celokrajské anketě Ostuda jižní Moravy.

HOTEL VELEN. Boskovická budova ze sedmdesátých let minulého století je posledních několik let zavřená. Větší přestavbou prošla po privatizaci po roce 1990. O výkupu pozemků nyní jedná město. Využilo by jej pro stavbu sportovního komplexu a parkoviště. | Foto: Město Boskovice