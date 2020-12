Podpořit místní podnikatele v gastronomii vyrazila ve čtvrtek večer Oldřiška Wegielová z Břeclavi. S přítelem navštívili oblíbený podnik Hotel Rose v břeclavské ulici Veslařská. Vydrželi až do zavíračky. „Chodíme sem často i s přáteli ze sportu. Je to naše oblíbené místo. Výborně tu vaří. Stejně tak výborné mají pivo a víno. Řekli jsem si, že s partnerem využijeme poslední možnost, než restaurace kvůli koronaviru zase zavřou. Chtěli jsme i trochu pomoci, protože restauratéři to mají v dnešní době hodně těžké,“ uvedla žena. Na večeři si jako předkrm dali domácí játrovou paštiku s brusinkami a domácí kváskový chleba. Jako hlavní jídlo pak pizzu a steak.

Některé podniky na jihu Moravy se v poslední den otevření rozhodli připojit k celostátní výzvě Chcípl pes. Podle pořadatelů se mohly zapojit dvěma způsoby, buď nechat otevřeno i po osmé večer, kdy už to vládní nařízení zakazují, nebo vyvěsit vlajku a nechat po osmé večer rozsvícená světla. „Podnikatelé v gastronomii nedostali od vlády adekvátní kompenzace, které by pokryly alespoň náklady. Vláda jedná na základě pocitů, což je špatně,“ vysvětlil důvody pro vznik výzvy organizátor výzvy pro Brno Tomáš Franzki. Ve čtvrtek odpoledne doufal, že se k výzvě připojí několik desítek podniků v Brně.

Uzavření restaurací od pátku přichází zároveň se zvýšením skóre PES na číslo 4. Vláda k tomuto kroku přistoupila vzhledem k opět se zhoršující epidemiologické situaci v zemi a rostoucímu počtu nakažených koronavirem.

Někteří lidé otevření podniků i po osmé večer nařízením navzdory podporují. „Nezpochybňuji, že je tady nějaká nemoc, nejsem žádný antirouškař. Ale vládní nařízení ohledně restaurací se mi nelíbí z vícero důvodů. Je to celé postavené na hlavu. V nákupních centrech a hromadné dopravě je mnohem víc lidí, než v restauracích a hospodách. Podniky dodržují nařízení a vláda stejně jde proti nim a chce je utopit. Nerozumím proč. Pro provozovatele je to existenční otázka, do podniků často nacpali všechny úspory. Proto i nadále budu podporovat ty, kteří nechají otevřeno,“ nastínil Ivo Osovský, který k tématice zveřejnil i video na sociálních sítích, které mělo téměř pět set sdílení.

V Brně se k protestu připojila například restaurace Na Špici. „Náš protest bude neaktivní, necháme vyvěšenou vlajku a rozsvíceno. V prodeji po osmé hodině večer ale pokračovat nebudeme,“ uvedl ve čtvrtek v podvečer provozovatel Jan Novotný.

Zaskočila nás rychlost

Příchod nařízení ohledně uzavření restaurací očekával, stejně jej ale jednání vlády zaskočilo. „Zaskočila nás ta rychlost, nucená změna otevírací doby, nekoncepčnost vlády. Přitom vše dodržujeme. Když si vezmu, co všechno jsme museli zařídit a připravit, nemyslím si, že restaurace jsou až tak rizikové, aby nemohli zůstat otevřené," poznamenal Novotný.

Otevřením i po osmé hodině večer se k výzvě připojil i majitel hospody U Sajmona pod Hájkem Simon Hájek. Ten podnik po osmé nechal otevřený už dříve. „Budeme mít otevřeno po osmé a i o víkendu,“ potvrdil ve čtvrtek Hájek.

Podle něj v těchto dnech do hospody přišlo množství lidí. „Je skvělé, že při nás v této době někdo stojí,“ poděkoval hostům Hájek na sociální síti.

Z hospodského zedníkem

Byť policisté ve čtvrtek večer opět vyrazili do terénu, kde mimo jiné kontrolovali i dodržování vládních nařízení, žádný závažný přpad v některém z otevřených podniků neřešili. „Žádnou závažnou událost v souvislosti se zavíráním restaurací nemám v tuto chvíli hlášenou,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek po deváté hodině večer, hodinu poté, co měly restaurace zavřít.

Zvýšený zájem hostů sledují poslední dny před nuceným uzavřením také provozovatelé hospody Svornost v Rousínově na Vyškovsku. „Ve středu u nás bylo skoro plno. Uvidíme pak, co se stane dál po Novém roce. Doufám, že se naše vláda chytne za nos a nebude poslouchat příkazy elit, které mají tuhle pseudokrizi na svědomí, ale vůbec v to nevěřím. Každý soudný člověk musí vidět, jaká je to komedie. Jak bude déle zavřeno, tak jsem domluvený s kamarádem, který má stavební firmu, že můžu k němu na pár týdnů nastoupit,“ komentoval ve čtvrtek hospodský Jaroslav Mičánek.

Sympatie k protestu vyjádřili i bratři Zetochovi z Hevlína na Znojemsku, kteří tam provozují hotel a restauraci. Nakonec ale od lákadla nechat otevřené po osmé hodině večer ustoupili. „Je to složité, na jednu stranu chápu, že stát se nějak musí postarat o zdraví občanů, ale měl by také nést následky těch rozhodnutí. Sráží nás to na kolena. Nad vodou nás drží jen úvěr, který jsme si vzali už na jaře, abychom přežili,“ pokrčil rameny Martin Zetocha.