V pětitisícovém městě na Blanensku bude od prvního července fungovat už jen jedna pobočka. V Nádražní ulici u nákupního centra poblíž vlakové zastávky. Od zmíněného sídliště je vzdálená po silnici asi dva kilometry. Kousek od ní je zastávka městské hromadné dopravy. „Zrušení pobočky se určitě dotkne starších lidí. My mladší si to nějak zařídíme a vybavíme. Kdo se ale hůře pohybuje, má problém. Důchodců tu žije hodně a myslím si, že pobočku využívali hodně. Na poštu na Ptačině jsem občas chodila vyzvedávat doporučené dopisy a balíky. Pořád to u některých internetových obchodů byla pro mě nejlepší volba,“ říká po cestě z nákupu jedna z místních Blanka Cinklová.

Jihomoravané se vyjádřili k rušení pošt: v Blansku se obejdou bez Dvorské

V podobném světle rušení pobočky vnímá i Adam Paleček, který v pátek ráno ještě těsně před uzavřením pobočky posílá dopis. „Pro starší lidi byla zdejší pobočka komfortnější vzhledem ke vzdálenosti, než ta dole ve městě. Já si na ni dojdu pěšky nebo zajedu autobusem. Když budu potřebovat vyzvednout balík využiju služby zásilkových firem a úložných boxů ve městě,“ dodává muž.

Komplikace znamená uzavření pobočky pošty v Adamově například pro Radima Kratochvíla, který jezdí do zaměstnání do Brna. Pro doporučené dopisy si dosud chodil zhruba sto metrů od bytu. Nyní to bude mít o pořádný kus dál. „Když pojedu z práce budu muset přejet vlakem o jednu zastávku na druhou poštovní pobočku v Adamově. Zpátky pěšky nebo autobusem. To samé, když si pro dopis půjdu přímo z domu. Bude to odteď o dost zdlouhavější. Jako běžný občas si uzavření pobočky netroufám nějak hodnotit. Neznám konkrétní analýzy ani důvody. Pokud bychom se ale bavili o rentabilnosti, myslím si, že je to primárně služba lidem. Když to srovnám například s hromadnou dopravou, ta se přece také dotuje,“ podivuje se na koncem jedné ze dvou adamovských pošt Kratochvíl.

Nevím, co budeme dělat. Lidé jsou v šoku kvůli rušení pošty v adamovské Ptačině

Krátce před devátou ráno nastupují na poštu řemeslníci s nářadím a začínají demontovat vyklizené vitríny. Slabou útěchou pro místní je to, že u zrušené pobočky zůstane alespoň v provozu poštovní schránka. Ta bude nově umístěná přímo na budově tamního Domu služeb. Podle adamovského starosty Romana Piláta byla jednání o případném zachování pošty v sídlišti Ptačina ze strany státního podniku velmi strohé a s dopředu jasným výsledkem.

„Rozhodli to o nás bez nás. Prostor pro vyjednávání byl nulový. Nabídli nám jen zachování poštovních služeb v režimu Pošta Partner Plus. To bylo pro nás absolutně neakceptovatelné. Provoz pobočky by město stál desítky tisíc korun měsíčně. Je to jako by člověk někomu bez práce pronajal vlastní firmu, spočítal si, kolik chce měsíčně vydělat a chtěl to celé zaplatit. Na Ptačině pošta dosud fungovala v městských prostorách za naprosto minimální nájem a podle mého byla vytížená dost. Uzavřením se výrazně sníží dostupnost služeb místních obyvatel,“ má jasno Pilát.

Na Blanensku uzavře Česká pošta od 1. července také pobočku v blanenské ulici Dvorská. Celkem se má ke konci školního roku v republice uzavřít tři sta poštovních poboček bez náhrady. Z ekonomických důvodů. V Jihomoravském kraji se má jednat o třiadvacet pošt. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ sdělil před časem Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Zástupci státního podniku uvedli, že dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách klesá. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o čtyřicet procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí.

Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. „Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad dva a půl tisíce nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy tři sta nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady,“ informovali.