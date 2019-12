Odbyla třetí hodina odpolední a na náměstí se to hemží deštníky. Kdo měl štěstí, chytl místo v prostoru dvou stanů. Všichni nedočkavě vzhlíží k pódiu a čekají, kdy se začne něco dít. A konečně! Na pódium vstupuje první postava, ale ne člověčí, nýbrž sněhulák! Původně avizovaná pohádka O kometě, hvězdě jasné se z organizačních důvodů nahradila pohádkou Zimní královna o dvou rozhádaných sestrách, jedné dobré a druhé zlé, která našla rozuzlení díky radám malých diváků, kteří radili sestrám, jak se usmířit a polepšit se. Dokonce padal i sníh, ale jenom na pódiu, všude okolo padal déšť, který víc a víc zesiloval.

Bar U stromku se po celý čas adventní stará o pitný režim návštěvníků. V jeho nabídce jsou kromě tradičního svařáku, grogu a čaje také míchané nápoje s příměsí různého tvrdého alkoholu. Pavel Vacek z Blanska zkusil nápoj s roztomilým názvem Kapitán Ježíšek. „Moc dobré kořeněné pití, na zahřátí ideál,“ směje se Vacek.



Jeho přítelkyně pomalými doušky upíjí Blanenský zátah a dle svých slov bude měnit, protože jablečný mošt s absintem je na ni moc hořký. Na výběr mají okolo 20 druhů nápojů. „Lidé dávají přednost klasice, svařáku, a z míchaných nápojů se hodně prodává Jánošík, což je jablečný mošt s Tatranským čajem,“ říká prodavačka Šárka Majerová. Návštěvníci se mohli i občerstvit, a to zejména párkem v rohlíku, klobásou a zelňačkou.



„Program nestíhám sledovat, lidi pořád chodí, ale největší frmol byl na rozsvicování stromečku a Krampus show,“ zamýšlí se dále Majerová. Z každého prodaného kelímku jdou 2 koruny na cannisterapii do místní nemocnice. V baru U stromku si lidé mohou koupit nápoj či něco na zub do třiadvacátého prosince.

Prostor před pódiem se zaplnil k prasknutí, to když má začít hudebně-taneční vystoupení žáků ZUŠ Jedovnice. Učitelka Hana Korčáková provází celým vystoupením a představuje jednotlivé vystupující. Své kouzlo má taneční vystoupení „bludiček“ z filmu Harry Potter, které umocňoval nastávající podvečer a déšť. Malé děti s ohromnými nástroji, na které umí výborně hrát, tak by se dalo definovat vystoupení smyčcového kvarteta. Na závěr si všichni vystupující zazpívali s publikem koledy.



Moderování celé akce se ujala Aneta Kuklínková, neboli princezna Áňa, ke které se děti mohly stavit i do Dílničky splněných přání a vyrobit přáníčko pro své blízké. „Ježíškovi jsem napsal už na začátku školního roku, ale ještě bych mu rád něco připsal,“ říká osmiletý žák druhé třídy Roman Pazdera z Adamova a hned možnosti využívá.



Vilemína Marhoulová je všem návštěvníkům kulturních akcí dobře známá. Tato muzikálová zpevačka zahájila své bezmála půlhodinové vystoupením píšní Miluji tě od Lucie Bílé. A jako sladká tečka na závěr rozproudilo krev v žilách taneční vystoupení Winter disco.



Poslední adventní sobotu, stejně jako tři minulé, organizuje Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Impériem zábavy. „Kulturní středisko oslovilo všechny umělecké školy s nabídkou vystoupení a Impérium zábavy se postaralo o program pro děti. Konečný výsledek vznikl po dohodě obou stran,“ říká pracovnice Kulturního střediska Blanska.

RENATA SPOTZOVÁ