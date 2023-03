„Pokud do ledna mohly fungovat a nebyl hlášený havarijní stav, tak bychom tyto dva provozy mohli znovu otevřít. Nebo jsou náznaky, že je vše v horším stavu? Pokud ano, rád bych dostal oficiální vyjádření statika. Domnívám se, že po energetické stránce se situace zklidnila. Než dojde k demolici lázní bude to trvat ještě minimálně další rok a posilovna mohla do té doby fungovat,“ řekl na jednání zastupitelstva za opoziční Piráty Zbyněk Pokorný.

Zároveň navrhl, aby úředníci současný stav zmíněných prostor v lázních a možnost opětovného otevření posilovny se saunou prověřili. Toto usnesení nakonec zastupitelé schválili. Šéf Služeb Blansko Zdeněk Grünwald však oponoval, že za současných podmínek není schopný opětovný provoz zajistit. „Prostory potřebují investice. Když je město chce zbourat, postrádá to smysl. Střechou zatéká, uvnitř je spousta problémů. Špatná elektroinstalace, omítky, plísně. Navíc, po ukončení provozu už ani nemám personál,“ informoval Grünwald.

Vysoké náklady a zchátralá budova. V blanenských lázních končí sauna i posilovna

Nastínil možnost, že pro vybavení posilovny, které je v majetku města, by se mohly najít časem jiné prostory. „U provozu sauny je to jiné. Tam jsme měli část vybavení v nájmu a už bylo demontované,“ dodal.

Skeptický k obnovení provozu fitka v lázních byl také jeho častý návštěvník Jiří Míšenský. Podle něj se jeho návštěvnost po epidemii koronaviru smrskla na naprosté minimum. Navíc fitko čelilo konkurenci dalších posiloven ve městě. „Do posilovny v lázních jsem chodil pravidelně třikrát čtyřikrát týdně v různé časy. Dřív se tam muselo čekat, než u strojů bude volno. Teď tam chodilo opravdu jen pár lidí. Najít pro vybavení nové prostory by bylo fajn. Současný technický stav a ekonomika původní posilovny jsou podle mě špatné. I kdyby se zvedla cena vstupu, tak to nezaplatí ani recepční,“ sdělil blanenský zastupitel za ANO.

Pravidelně do lázní chodil cvičit dlouhá léta také Pavel z Blanska, který si nepřál zveřejnit celé jméno. Redakce ho zná. Nyní po zavření posilovny chodí do tělocvičny Orla na Starém Blansku. „Je to sice menší posilovna, ale nic mi tam nechybí. Cena je rozumná. Obnovit posilovnu v lázních? Nevím, střecha je prý špatná a mají se navíc v budoucnu bourat. Myslím si, že to bylo neudržitelné. Do lázní jsem chodil do poslední chvíle a měl to tam rád. Myslím si ale, že spousta lidí si radši připlatila a dává přednost modernějšímu fitku v centru města. Teď se údajně má někde v Blansku otevírat další,“ dodal muž.