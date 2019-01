Skalice nad Svitavou - Na vrakovišti dítě piští. Ííííííííííí. Křik členů oddílu Stopa se zavrtal do ušních bubínků publika v sále skalického hostince. V sobotu se tam u mikrofonů vystřídalo třináct soutěžících skupin. Vítěz čtyřiadvacáté Dětské porty mohl být jediný. Colt.

V sále přeplněném lidmi znějí svérázné texty stopáckého kytaristy Švancy, songy Zuzany Navarové a dalších známých hudebníků. „Soutěžící hrají hlavně country a písničky do přírody. Do porty se letos přihlásilo třináct skupin. Všichni jsou favoriti, všichni se snaží,“ popisuje za hlasitého potlesku jedna z pořadatelů Eva Janošková. Děti a mladí talentové se utkají s hudebními nástroji v ruce ve dvou kategoriích, do čtrnácti let a od patnácti do osmnácti let.

Pod pódiem stojí na stole sklenice, do kterých diváci mohou vhodit svým favoritům korálky. Nejvíc jich obdrží doubravickobos­kovické uskupení Molldur. V srpnu na Festiválku bez bojů a válek se však blýskne absolutní vítěz, Colt. „Mladí muzikanti si na portě vyzkouší živé vystoupení na mikrofony před publikem. Je to pro ně dobrá zkušenost,“ uzavírá Janošková.

Plnému sálu hrají i Jana Koutná a Tereza Rajnochová, Zezušky. „Z toho, co jsme hráli, mám nejradši Andělskou od Zuzany Navarové,“ říká klavíristka Tereza. Soupeře hodnotí obě žačky boskovické umělecké školy dobře. „První skupina byla nejlepší, hráli hodně anglických písniček,“ dodává Tereza. „Překvapili mě i malí soutěžící. Na to, kolik jim je let, hrají výborně,“ míní Jana. Ta s lehkostí rozezní kontrabas.