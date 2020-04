Obnovil velikonoční klapání v blanenských ulicích. Epidemie ale řehtačky umlčí

Jan Pořízek z Blanska je tělem i duší skaut. Celý život. Jako kluk chodil s kamarády v rodném Vavřinci na Velikonoce s klapačkami a řehtačkami. Tuto tradici s blanenskými skauty obnovil v okresním městě před šesti lety. Letos však do ulic kvůli epidemii koronaviru nevyrazí. „Je to škoda, ale nedá se nic dělat. O to víc se budeme těšit na příští rok,“ říká dvaašedesátiletý muž, který učí na Masarykově střední škole Letovice.

V Blansku se podle pamětníků naposledy klapalo na Velikonoce před druhou světovou válkou. Do roku 1939. Během války to bylo zakázané. „Možná se po válce ještě jednou, dvakrát v Blansku klapalo, ale pak už ne,“ dodává. Koronavirové Velikonoce? Lékař radí zůstat doma, sociolog čeká online popíjení Přečíst článek › Při rekonstrukci tamní fary se našly za střešními trámy dvě klapačky s podpisy starých blanenských rodů. Pořízek s učni v letovické škole pak vyrobili několik desítek věrných kopií a skauti s nimi vyrazili do ulic. Později udělali i několik replik řehtaček. Obrazem: Nad Boskovicemi opět hnízdí čápi Přečíst článek › Podle dávné tradice klapali vždy jen muži a chlapci. „Velikonoční klapání je dávná tradice, která se držela po staletí. Po mši svaté na Zelený čtvrtek až do slavnosti vzkříšení na Bílou sobotu umlkají kostelní zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Symbolizuje to Kristovo utrpení,“ vysvětluje Pořízek. DĚLÁNÍ KRAVÁLU Zvonění nahrazuje klapání, které připomíná zatloukání hřebů do Kristova kříže. Řehtání pak symbolizuje posměch lidí při Ježíšové křížové cestě. Nejdřív chata, potom dokonce i dílna. Zloděj kradl dvakrát na stejném místě Přečíst článek › V krajích tuto tradici pak místní nazývají různé. Velikonoční klapání, řehtání nebo hrkání. „Je to hezká tradice a neskutečná symbolika s odkazem našich předků. Nejde o nějaké bezmyšlenkovité dělání kraválu v ulicích. Vše má hlubokou historickou spojitost. Je dobré se k těmto zvykům našich dědů a pradědů vracet,“ dodává Pořízek.

