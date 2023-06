/VIDEO/ Prodavači a další personál kmitají mezi regály a hromadami naskladněného zboží. Technici dolaďují v prodejnách poslední detaily. Před výlohami se ve středu odpoledne trousí skupinky zvědavců. Ještě den si ale musejí počkat. Většina prodejen v novém Obchodním centru Poříčí v Blansku otevře až ve čtvrtek ráno.

Obchodní centrum Poříčí v Blansku otevírá ve čtvrtek 29. června.

Celkem tato nákupní zóna u řeky Svitavy nabídne necelou dvacítku obchodů na prodejní ploše šest tisíc metrů čtverečních. „Výstavba centra se neobešla bez komplikací. Zejména protipovodňová opatření byla náročná. Budeme mít povolení o předčasném používání stavby a ve čtvrtek otevíráme. Zákazníky přivátá ráno většina prodejen. Mimo provoz zatím zůstávají prostory obchodního řetězce Lidl, včetně jeho parkoviště a také jedna z prodejen. Supermarket by měl otevřít na podzim,“ řekl ve středu odpoledne Deníku Jan Stejskal. Je projektovým manažerem investorské společnosti M. S Blanenská.

Dodal, že u obchodního centra zbývá na nábřeží právě u zmíněného supermarketu dodělat klidovou zónu se zelení. Investor má podepsané smlouvy o pronájmu prodejních prostor například se značkou Sportissimo, Deichmann, Tedi, Takko, Datart, Super Zoo, Banquet, Makovec, Benu lékárna, Drogerie Teta, Action nebo Palác Food. Pro region to znamená nové pracovní příležitosti, pro místní podnikatele naopak další konkurenci.

Lidé otevření obchodního centra vítají. „Za mě je to lepší využití plochy než byly skleníky. Ale to je jen můj pohled. Určitě využiju prodejnu se sportovním oblečením a vybavením. To tady chybělo. A také domácí potřeby, na ty jsem zvědavý. Některé obchody jsou zbytečné, ale co si myslím já, není podstatné. Mohla tu být ještě ale prodejna s nábytkem,“ řekl jeden z kolemjdoucích Miloslav Nedoma z Blanska.

Nové obchodní centrum v blanenské ulici Poříčí si ve středu odpoledne prohlíželi také manželé z nedaleké Černé Hory. Přáli si zůstat v anonymitě. „Z nových obchodů máme radost. Jsou tu značkové prodejny s obuví, oblečením a sportovním vybavením, do kterých jsme dřív jezdili do Brna. Máme to blíž a nemusíme po nebezpečné silnici I/43. Je fajn, že se sem přesunula i drogerie z centra Blanska, kde se špatně parkovalo. Určitě sem bude jezdit nakupovat i spousta lidí z okolí. Za nás dobrý záměr,“ poznamenal pár.

S výstavbou obchodního centra začala společnost M. S. Blanenská v roce 2021. Předtím se několik let připravoval. Městské pozemky měla v této lokalitě dříve dlouhodobě pronajaté zemědělská společnost Zera Rájec. Provozovala na ni rozsáhlé skleníky a zahradnictví. O prodeji pozemků rozhodli blanenští zastupitelé už v roce 2015. Od té doby ale projekt provázela řada komplikací a odkladů.

Město mělo developerovi po dostavbě obchodního centra prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádalo bez daně tisíc korun. „Prodej pozemků schválilo prosincové zastupitelstvo, to schválilo i kupní smlouvu na 23,8 milionu bez daně. Investor částku uhradil v lednu letošního roku. Stejně jako nájemné ve výši 1,4 milionu korun, které měl platit až do letošního června. Peníze chce město použít na výstavbu krytých lázní,“ sdělila již dříve mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zmíněnou cenu pozemků v minulosti kritizovali opoziční zastupitelé. Přišla jim příliš nízká. Vedení radnice tehdy argumentovalo tím, že investor na své náklady vyřešil majetkové vztahy s minulým nájemcem, společností Zera Rájec, což se Blanenským za několik let jednání nepodařilo. Od něj také odkoupil budovy a zchátralé skleníky. To město následně v ceně pozemků zohlednilo. „Kromě přímo zaplacené sumy byla podmínkou prodeje městských pozemků celá řada investic do tohoto území. Stavba okružní křižovatky a dopravní napojení, zbourání skleníků a odstranění dalších staveb a rekultivace území. Vybudování protipovodňových opatření, zapravení břehů, úprava okolních ploch a příprava lávky,“ dodala za město Komárková.