/FOTO, VIDEO/ Ahoj léto! Začíná učení. Aktovku na záda a jde se. Na prostranství před základní školou v adamovské ulici Ronovská bylo v pondělí před půl osmé ráno pořádně živo. Řada rodičů byla tradičně nervóznějších než děti, které čekal první školní den v životě. Do I. B tam doprovodili syna Jakuba například manželé Mertovi. „Já se přiznám, že jsem nervózní opravdu hodně. Vstávala jsem snad v pět ráno. Je to pro nás samozřejmě velká změna,“ usmívala se maminka Klára.

První školní den na základní škole v adamovské ulici Ronovská. | Video: Deník/Jan Charvát

Tatínek David zavzpomínal, že do první třídy nastupoval v Adamově na vzdálenější školu v ulici Komenského. „Chodil tam už můj bratr a sestra. Syn to asi tak neprožívá, jako my se ženou. Přestoupil z Brna, tak věřím, že si brzy najde kamarády,“ dodal muž.

S kyticí pro paní učitelku vyrazil v doprovodu rodičů poprvé do školy také šestiletý Jakub Jordánek. „Do školy se těším hodně. A na jaký předmět? Asi na matematiku. Vím, kdo z kamarádů se mnou je ve třídě, ale s kým budu sedět? To se nechám překvapit. Ale bude to určitě v zadní lavici, protože budu asi nejvyšší ve třídě. Po tátovi,“ hlásil chlapec před školním vchodem.

Některé děti nesly pro paní učitelky bonboniéry nebo čokolády. Na památku pak dostaly uvítací list. V I. B jich sedělo osmadvacet. „Ničeho se nebojte, ve škole nezabloudíte. Naši třídu poznáte tak, že jsou před ní na stěně vyvěšené obrázky kočiček. Starší spolužáci vám poradí nebo vás do třídy vždy dovedu já. Budeme se učit poznávat písmenka a číst. To už určitě někdo z vás trošku umí, tak nám to pak pěkně předvede a bude se zdokonalovat,“ přivítala prvňáčky ze třídy I. B třídní učitelka Světlana Baborská.