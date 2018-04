Popáté poběží celodenní štafetový běh. Pomůžou tím potřebným

Blansko – Kůň, léčebný pobyt nebo speciální rotoped. To jsou přání dětí a dospělých, která budou plnit lidé na charitativní akci You Dream We Run, tedy Vy sníte, my běžíme. Stovky lidí propotí tričko na atletickém ovále na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku, aby pomohli devíti dětem a sedmi dospělým.

V Blansku běželi štafetu 24 hodin. A splnili přání deseti postiženým. Při You Dream We Run.Foto: Deník / Charvát Jan

Ze šestnácti přihlášených zájemců vylosovali tento týden zástupci sponzorů a blanenské radnice pořadí jednotlivých přání. „Zájemce o splnění snu přihlašují většinou jejich známí nebo kamarádi. Zveřejňujeme výzvu, kam se do konce února mohou hlásit,“ popisuje organizátor akce Roman Jančiar. ČTĚTE TAKÉ: Ropuchy lezou za rozmnožováním přes silnice. Ochránti před auty je mají zábrany Loni lidé běželi za osm dětí a dva dospělé, kterým plnili přání za bezmála čtyři sta tisíc korun. „Letos splnění snů bude stát něco přes milion,“ dodává Jančiar. You Dream We Run• 8.-9. června, stadion ASK Blansko

• Registrace týmů končí 21. května

• Poplatek za registraci 149 korun děti, 199 korun dospělí

• Šestnáct přání

Do štafetového běhu pravidelně nastupuje například Lenka Řezníková z Boskovic. „Je to skvělá akce, ráda podpořím dobrou věc. Navíc udělám něco pro svoje zdraví a vždycky se potkám se známými a kamarády,“ říká žena.



Organizátoři letos očekávají velkou vlnu solidarity zejména pro Zdeňka Mikulu. Bývalý záchranář prodělal mozkovou mrtvici a může jen hýbat očima. „Po zveřejnění jeho příběhu na sociální síti se nám začali ozývat hasiči a záchranáři, kteří chtějí pomoci,“ uvádí Jančiar.



Čtyřiadvacetihodinový štafetový běh se uskuteční už popáté. A zájem o akci každý rok narůstá. „Předloni jsme měli čtrnáct set běžců, loni to bylo více než dva tisíce ve dvaapadesáti týmech a už teď se nám místa plní,“ je spokojený Jančiar.



Lidé mohou pomoci splnit přání například nákupem tyrkysového trička, náramku či zakoupit vratné kelímky na nápoje s logem akce. Štafeta se poběží osmého až devátého června na stadionu ASK Blansko. TEREZA HANUSOVÁ ČTĚTE TAKÉ: Blanenští kritizují staré lázně. Město připravuje rekonstrukci

