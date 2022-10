Na pokrytí nákladů kraj využije také úvěr od Evropské investiční banky. „Příští rok v lednu se ještě uskuteční dodávky vnitřního vybavení. Nábytku, zdravotnického vybavení a informačního systému. V únoru pak dojde k přestěhování ze starého objektu léčebny do nových prostor,“ řekl popsal postup mluvčí Holeček.

Původní ozdravné zařízení funguje u ostrovské základní školy čtyřicet let a v Moravském krasu využívá příznivé klima Císařské jeskyně. Léčí se v něm pacienti od čtyř do osmnácti let. Děti tráví v jeskyni několik hodin denně. V tamním prostředí cvičí, sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Nyní budou mít k dispozici komplex čtyř propojených budov, který nabídne ubytování pro dětské pacienty a jejich rodiče, zdravotnickou část, rehabilitaci, tělocvičnu i zázemí pro personál. Součástí je také sauna, bazén s mořskou vodou, dvě venkovní hřiště, hippodrom a arboretum. Plus stravovací provoz na výdej zhruba sto obědů, osmdesáti svačin, snídaní a večeří denně.

„Výstavbou nového komplexu se zvýší komfort dětí, jejich doprovodu i personálu. Vše budeme mít pod jednou střechou a blíž do jeskyně,“ pochvalovala si při zahájení stavby primářka ostrovské léčebny Hana Zmrzlá.

Nyní se v Ostrově u Macochy může léčit kolem čtyřicítky dětí najednou. Počet se má zvýšit. Vše ale limituje kapacita jeskyně, kam může najednou maximálně sedmdesát lidí. Teď musí děti ze staré léčebny do Císařské jeskyně pěšky šlapat necelé dva kilometry. Mezitím se učí v nedaleké škole. Nově budou od jeskyně jen asi dvě stě metrů.

„Hluboko v devadesátkách jsme bloudili cestou do Ostrova. Pan primář Slavík nás přijímal večer u sebe doma a měl tam lepený plastikový model nové léčebny o čtyřech pavilonech se vstupem do Císařské jeskyně shora, nouzovým východem. Následující dekádu jsem jezdil do Ostrova každý rok. Musím zaklepat, ani jednoho z mých dětí se zatím astma ani alergie netýkají. Pozdravujte,“ napsal k letošnímu čtyřicetiletému výročí léčebny na její facebookový profil například Pavel Doležal.

Původní léčebnu u základní školy převede Jihomoravský kraj příští rok bezúplatně na obec. Ta na oplátku poskytla pozemky pro výstavbu nového zařízení. „Původní léčebnu určitě využijeme. Jednou z možností jsou sociální byty nebo zázemí pro služby. Ještě uvidíme, konkrétní projekt zatím nemáme. Záležet také bude na možnosti získání dotací,“ reagoval starosta Ostrova u Macochy Ondřej Hudec.