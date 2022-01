„Dostala jsem kalendář na podporu psího hospice v Bukovince. Je nádherný. Se psy na fotografiích pózují členové mé oblíbené kapely Kryštof. Já teď koupím kalendář, který předám dál také jako dárek. Bude na podporu nedaleké záchranné stanice pro Československé vlčáky. Alespoň takto na dálku pomůžeme zvířatům, co nemají štěstí. Děláme to tak už několik let,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Na podporu dárců se mohou na Blanensku dlouhodobě spolehnout také další zařízení, která pečují o opuštěná zvířata. V Boskovicích nedávno uzavřeli již třináctou vánoční sbírku pro tamní záchytnou psí stanici. Zapojily se do ní desítky lidí, kteří věnovali krmivo, vodítka nebo poukázky do prodejen se zvířecími potřebami. Část sbírky putovala i na péči pro opuštěné kočky. „Nejsme klasický útulek, ale záchytná psí stanice. Čistě jen pro Boskovice. Ročně se v ní protočí do šedesáti psů. Přízeň dárců nás samozřejmě těší a děkujeme za dary. Velmi praktické jsou poukázky do zverimexů, které můžeme využít aktuálně na to, co právě pro péči o zvířata potřebujeme. A nemusíme skladovat velké množství krmiva,“ řekla vedoucí záchytné stanice Adéla Adámková.

Blanenský psí útulek podpořili na přelomu roku podnikatelé, soukromí dárci i školáci. Například rájecký Bowling bar uspořádal na Štědrý den venkovní dobročinné setkání a výtěžkem směřoval právě na podporu zmíněného zařízení. Provozovatelé baru útulku pak předali symbolický šek na dvaadvacet tisíc korun. „Soukromí dárci a dlouhodobí příznivci byli tentokrát velmi štědří. Ze srdce děkujeme každému, kdo si na pejsky v útulku vzpomněl,“ uvedla na webu města Blanska vedoucí útulku Jarmila Jurová.

Zvířatům v blanenském útulku přilepšují lidé také v tamním supermarketu Billa, kde mohou zakoupené krmivo věnovat do celoroční sbírky. „Loni zákazníci a zaměstnanci prodejny na Svitavské ulici věnovali sedmnáct krabic krmiva, v roce 2020 pak bezmála tři desítky,“ informovali Blanenští.