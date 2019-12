Příští rok už startujete pětačtyřicátou sezonu tanečních. Ještě stále vás to baví? Není to nuda?

Kdepak. Každý nový kurz je pro nás výzva. I když samozřejmě vnímáme, že stárneme a naše taneční kariéra se chýlí ke konci. Ale setkáváme se s novými lidmi a jsme ve společnosti. Navíc neztrácíme kontakt s mladou generací, a to je také důležité. Stále do výuky dáváme všechno. Studenti nás pořád z mého pohledu respektují, že jsme aktivní a máme jim co dát. Nemám pocit, že bychom už patřili do starého železa.

Má současná mladá generace o taneční ještě vůbec zájem?

Úbytek studentů je za poslední léta znát. Dřív chodily do tanečních téměř celé třídy. Dnes už to tak není a je to škoda. Myslím si, že právě taneční byly vždy takový tmel třídního kolektivu. Budovaly vztahy a komunikaci mezi mladými. Dnešní mládež už tak nefunguje. Místo toho, aby si své pocity sdělovala osobně tváří v tvář a zažívala je na živo, radši je datluje do mobilních telefonů. A sdílí je na sociálních sítích.

Vnímáte i změnu osobních priorit u vašich žáků?

Docela citelně. Někdo nad tím může mávnout rukou, ale podle mě je to obrovský systémový problém, který se neřeší. Jedná se o přístup k životu, výběr vzdělání a povolání. Mám dojem, že spousta mladých lidí volí cestu co nejmenšího odporu. To je děsivá filozofie. Přitom schopnosti mají, ale nechce se jim na sobě pracovat. Naše školství je navíc pokřivené. Funguje tu neskutečné množství středních a vysokých škol, kde se často učí všechno a v podstatě nic. Absolventi mají sice titul, ale v praxi jsou nepoužitelní.

Mizí manuální zručnost…

Ano. Mladí navíc chtějí všechno hned a bez námahy. Cestovat, užívat si a rodiče je dotují i ve věku, kdy už by se dávno měli postavit na vlastní nohy. To je velká chyba. Lidé si neuvědomují, jak se máme dobře. Ale to nebude trvat věčně. Procestoval jsem a pracoval v mnoha zemích, tak mám srovnání.

Vraťme se zpátky na taneční parket. Kromě tance vyučujete také základy společenského chování…

Základy tance a etikety určitě patří ke komplexnímu rozvoji osobnosti každého člověka. Získá pocit jistoty a určitou dávku sebevědomí, jak se chovat ve společnosti. Některým mladým to může připadat směšné, že je učíme, jak si objednávat v restauraci, jak se chovat v divadle, že je slušné zdravit a podobně. Ale z praxe vím, že takové samozřejmosti jako zdravení a poděkování se vytrácejí. Dělali jsme také například speciální kurzy pro firmy, kde management jezdil na kongresy nebo workshopy a po nich samozřejmě přicházela na řadu společenská část. Spousta lidí si v těchto situacích není jistá.

Změnil se v posledních letech formát tanečních?

Učitelé tance v republice drží více méně stejnou linku. My věnujeme část výuky country tancům, protože v Boskovicích je westernové městečko, kde se koná řada bálů. Oblíbené jsou také tance z karibské oblasti. Mambo, salsa nebo merenque. Jenže pak je docela problém, kde si je zatančit. Na plesích nebo zábavách je totiž u nás kapely moc nehrají. To platí i třeba u tanga nebo waltzu. A proto poměrně dost více lidí chodí do tanečních pro dospělé.

Jaké je tam věkové rozpětí?

Chodí k nám i pětasedmdesátníci a všichni se náramně baví. Spousta párů nám řekla, že se díky těmto tanečním zase dala dohromady. Najdou k sobě cestu. Nemají za "zadkem" děti, nemusí se bavit jen o problémech, dají si víno, chytnou se za ruku. Uvolní se a usmívají se na sebe. To je pro nás velká odměna a jedna z věcí, proč taneční pořád děláme. Pomáháme vytvářet hezká pouta a prožitky. Nebo když jsem nedávno od studentů dostal motýlka a manželka obrovskou kytici a poděkování. Přišli sami od sebe. Zmíním i poděkování od rodičů, že se ty jejich "puberťáky" snažíme nasměrovat a něco jim do života dáváme. To je přece krásné.

Musíte se nějak udržovat v kondici?

Oba jsme se ženou bývalí vrcholoví sportovci v několika sportech. Snažíme se žít aktivně. Život není o tom, jak dlouho je člověk na světě, ale co v životě zažije. Nesedíme u televize. Na dovolenou jezdíme na kola nebo golf. Nedávno jsme tak projeli sedla v Dolomitech nebo okolí Mazurských jezer v Polsku. Chodíme na tenis. Oba se věnujeme zimnímu plavání. Pro kondici a zdraví je to fantastická věc.

Jiří Míšenský

O něm: Je mu sedmašedesát let. Bydlí v blanenské místní části Dolní Lhota a s manželkou Alenou mají dva syny. Manželé Míšenští se dlouhodobě věnovali gymnastice a potom závodnímu tanci na profesionální úrovni. Na Blanensku už čtyřiačtyřicátou sezonu vyučují tanec a společenské chování. Jejich kurzy absolvovalo přes třiatřicet tisíc lidí. Jiří Míšenský celý život pracoval v polygrafii doma i v zahraničí a zastupoval řadu zahraničních firem. Je zastupitelem města Blanska.

Jak a kde rád odpočívá: Aktivně. Chodí do posilovny, na spinning, na tenis, jezdí na kole.

Hobby: Ve volném čase se věnuje golfu, působí jako rozhodčí a organizátor turnajů a také sám hraje. Věnuje se také zimnímu plavání a otužování.