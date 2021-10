Pár nedávno získal v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo v kategorii sociální služba a zdravotnictví. „Ocenění si nesmírně vážíme. Je to ale výsledek práce celého našeho týmu, kde je nás asi deset. Ve volném čase se zabýváme také ekologickými projekty, byli jsme jako dobrovolníci v obcích, které zničilo tornádo. A také se snažíme pomáhat starým lidem. Ti jsou totiž často na okraji zájmu společnosti a médií, systém se o ně není kolikrát schopný postarat. Osobně to zažívám nyní v přímém přenosu, protože mám vážně nemocného tatínka,“ řekl Deníku Roman Jančiar, který pracuje v armádě.

Iniciátorem projektu Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. Na jihu Moravy se začala tato ocenění poprvé udělovat před čtyřmi lety. „Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti. Zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, vyzdvihnout práci dobrovolníků, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit,“ uvedli organizátoři projektu.

Po osmi úspěšných ročnících má nyní charitativní štafeta You Dream We Run v Blansku už druhý rok nucenou pauzu. Kvůli epidemii koronaviru a následným omezením. Nejisté je také místo, kde se příště poběží. Město totiž před časem investovalo miliony korun do úprav stadionu v ulici Mlýnská, dalších sportovišť a objektů na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Fotbalisté tam hráli druhou ligu a kemp pro několik tisíc lidí tak v této lokalitě nepřicházel z pohledu úředníků v úvahu.

Radnice proto už loni organizátorům nabídla náhradní zázemí. Rekreační areál Palava v okolí tamní přehrady. Stejně jako loni však i letos vše zhatila epidemie koronaviru. „Rekreační oblast Palava je krásné přírodní místo. Ale pro nás jako organizátory tak rozsáhlé akce opravdu velká neznámá. Není tam zázemí pro tolik lidí jako na stadionu. Sprchy, toalety, šatny, nevím jak se stanováním. Museli bychom tam začít od píky a počítat s řadou omezení,“ řekl Jančiar.

Dodal, že stadion v ulici Mlýnská s atletickou dráhou a nedalekou sportovní halou, navíc s novým parkovištěm, je ideálním místem. Běžci si podle něj za předchozí ročníky zvykli na štafetu na okruhu a na strojové počítání kol. „O dalším ročníku a místu konání You Dream We Run jsem ještě s vedením města nejednal. Chápu, že fotbalisté mají strach, že se jim může poničit trávník. Atleti také nejsou nadšení, že jim po dráze bude čtyřiadvacet hodin běhat tolik lidí. Z mého pohledu je to ale akce, která významně přesahuje rámec města i kraje. Blansko by ji podle mého mohlo využít lépe a zviditelnit se,“ dodal Jančiar.