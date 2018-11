Politička i klavíristka? K výročí republiky hrála na Tajwanu

Blanensko - Kristýna Znamenáčková je nová zastupitelka v Boskovicích na Blanensku. Živí se zároveň jako učitelka hudby a klavíristka. Přestože jde o neobvyklou kombinaci, třicetiletá žena nevidí ve skloubení hudby s politikou problém. „Pokud mi nesebere práce pro město všechen čas, rozhodně budu hrát dál. Proč ne?“ směje se.

Kristýna Znamenáčková.Foto: Archiv Kristýny Znamenáčkové

Znamenáčková je v první řadě umělkyně a až poté komunální politička. Hraje především českou hudbu, zejména kusy od Bohuslava Martinů. To však neznamená, že vystupuje jen doma.



Nedávno měla vystoupení v tchaj-wanském městě Tainan. Tam zahrála u příležitosti stého výročí založení Československa. „Můj známý Ondřej Dostál, ředitel Mendelova muzea v Brně, teď pracuje právě v Tainanu, učí tam muzejnictví. Měl nápad uspořádat oslavu k našemu stému výročí, a tak mě pozval. Byl to asi můj největší zážitek, přišlo přes osm set lidí,“ vypráví klavíristka.



Kromě tohoto výletu hraje hlavně v České republice. „Hraji hlavně v tuzemsku. Například v Poličce, rodném městě Bohuslava Martinů,“ prozrazuje žena.



Do komunální politiky v Boskovicích se pustila pod záštitou Pirátské strany. Podařilo se jí dát dohromady tým lidí. „Opravdu nejsem politička, k této činnosti mě přivedla spíš potřeba dát Boskovice do pořádku,“ tvrdí Kristýna Znamenáčková.



Dodává, že součástí jejího programu je také snaha zasadit se o rozvoj kultury ve městě. „Boskovice jsou na tom sice po kulturní stránce dobře, ale chtěli bychom třeba nový kulturní sál nebo klub hudby pro mladé. Na druhou stranu zase nechci, aby to vypadalo jako střet zájmů, že se umělci v zastupitelstvu zajímají jen o kulturu,“ dodává na závěr mladá zastupitelka.

JAKUB SEKANINA