„Dneska tady v olešnickém ski areálu působíme především preventivně,“ vysvětluje mluvčí blanenské policie Lenka Koryťáková a dodává: „Školákům začínají jarní prázdniny. Zaměřili jsme se proto právě na tento první den, abychom návštěvníky upozorňovali na všechno, na co by neměli při návštěvě lyžařského areálu zapomínat.“

Ve stánku pod svahem policisté nabízejí informační letáky a různé dárky pro děti. „Já bych chtěla tady ty omalovánky,“ ukazuje prstem devítiletá Jana Horáková, která se s maminkou zastavila u policejního stánku. A dostává vybraný dárek.

„Myslím, že je to fajn, když policisté vyjedou takto mezi lidi, a připomínají jim, jak by se měli chovat. Jezdíme sem do Olešnice docela často a když to zhodnotím, je to tady spíš klidnější ve srovnání s velkými lyžařskými areály,“ hodnotí Monika Horáková, která do Olešnice přijela s rodinou z Brna.

Policisté a městští strážníci se ale v sobotu pohybují po celém areálu. Návštěvníkům rozdávají informační letáky a dětem dárky. Vidět jsou i na parkovišti, kde řidiče upozorňují, na co by měli myslet, než opustí své vozidlo.

„V lyžařském areálu řešíme spíše drobné krádeže z aut. Někdy řidiči zapomenou zamknout vozidla, občas nechávají na sedačkách viditelně cenné věci, kabelky i notebooky,“ popisuje policejní mluvčí s tím, že hlídky do areálu i bez toho přijíždějí pravidelně několikrát do týdne.

Preventivní akce má návštěvníkům také připomenout, jak se chovat přímo na svahu. Policisté jim rozdávají leták s lyžařským desaterem, které pravidla shrnuje. Například, že se nemají zastavovat uprostřed svahu, při jízdě se mají rozhlížet se kolem sebe nebo nepít alkohol. Řada lyžařů slyší o desateru poprvé. „Ani jsem nevěděl, že něco takové existuje. Ale to by měl mít každý lyžař tak nějak v sobě,“ říká jeden z lyžařů.

Olešnický ski areál patří mezi nejvyhledávanější na jižní Moravě. Kopec Kopaniny návštěvníkům nabízí půlkilometrovou sjezdovku se dvěma vleky. V areálu je také dětský vlek a kolotoč, lyžařská škola, půjčovna vybavení, servis a občerstvení.