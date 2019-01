Blanensko – Do jedné z restaurací v Uherském Brodě vešel kolem oběda třiašedesátiletý muž. U sebe měl dvě palné zbraně, ze kterých vystřelil pětadvacet ran. Zastřelil osm lidí a poté namířil zbraň i proti sobě. Krvavý masakr otřásl loni Českem. I proti takovýmto „šíleným" střelcům policie cvičí speciální prvosledové hlídky.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Blanenský obvod má do budoucna podle mluvčího tamní policie Bohumila Maláška posílit zhruba o desítku profesionálně vycvičených policistů. „Hlídka bude určená k okamžitému zásahu v nebezpečných situacích. Policie takto v zájmu bezpečnosti reaguje na události posledních let. Týká se to samozřejmě i ve světě zvýšeného počtu teroristických útoků," sdělil Malášek.

Policisté cvičí a vybavují hlídky k tomu, aby byly jako první na místě v případě mimořádných událostí ještě před příjezdem speciálních jednotek. V policejní hantýrce se takto vyškoleným policistům říká dlouho-zbraňaři. V Blansku prvosledovou skupinu dlouhých zbraní nyní tvoří šestnáct speciálně vyškolených policistů. Mají k dispozici zvláštní vozidlo a speciální vybavení.

Že policie hledá nové profesionály, zaujalo šestadvacetiletého Jakuba Procházku z Blanska. „Jako malý kluk jsem snil o tom, že se stanu policistou. Kdybych neměl stálou práci, kterou nechci měnit, tak bych se možná do výběrového řízení přihlásil. Takto vyškolené policisty obdivuji. Musí být hodně zdatní nejen fyzicky, ale i psychicky. Já sice sportuji, ale nevím, jestli bych to zvládl. To není práce, ale poslání, kterému musí člověk hodně obětovat," popsal muž.

O nové policejní posily se má na Blanensku rozšířit i dopravní inspektorát a obvodní oddělení v Blansku, Boskovicích a v Letovicích. Výběrová řízení na všechny pozice stále probíhají, nástupní termíny jsou každý měsíc. Policie nové uchazeče o přijetí do služebního poměru láká na řadu výhod. Například šest týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou nebo kariérní růst.

Jenže povolání policisty není podle Maláška vhodné pro každého. Kdo se jím chce stát, musí mít čistý rejstřík trestů, minimálně osmnáct let a středoškolské vzdělání s maturitou. Dále musí absolvovat zdravotní prohlídku, test fyzické zdatnosti a psychologické vyšetření. Právě psychotesty dovedou uchazeče nejvíce potrápit. Řada z nich neuspěje. „Fyzickou zdatnost lze natrénovat. Psychotesty jsou o něco náročnější. Stává se nám, že se k nám hlásí osmnácti až dvacetiletí lidé a neudělají je. O dva roky později ale osobnostně vyzrají a nemají s nimi problém," vylíčil Malášek.

Policie na Blanensku je podle něj stabilizovaná. „Personalisté pracují s uchazeči, aby včas naplnili očekávané navýšení počtu policistů. S ohledem na vzestup ekonomiky se se získáváním nových pracovníků potýkají všichni personalisté ve státním i komerčním sektoru. Trh práce je nasycen," řekl Malášek. Budoucí navýšení počtu státních policistů si pochvalují městští strážníci. „Že bude policistů více, určitě uvítají i v menších obcích, kam dosud policie neměla možnost tak často zajíždět," uvedl ředitel boskovické městské policie David Krátký.

Boskovická městská policie funguje nepřetržitě. Nyní má šestnáct členů, kteří slouží dvanáctihodinové směny. Podle Krátkého město o dalším navyšování počtu policistů neuvažuje. Ve stejném režimu pracuje i městská policie v Blansku, která má nyní osmnáct strážníků. „Jednoho zaměstnance hledáme, výběrové řízení stále probíhá," uvedl zástupce ředitele blanenské městské policie Stanislav Sotolář.

Městští policisté podle něj se státní policií pravidelně spolupracují při vyšetřování krádeží, dopravních přestupků nebo při pátrání po pohřešovaných osobách. „Nedostatek státních policistů nepociťujeme, naši činnost to neovlivňuje," upřesnil Sotolář.

Městská policie v Letovicích má šest členů, kteří někdy slouží osmi-, jindy dvanáctihodinové směny. „Nepřetržitý provoz nemáme. Větší počet státních policistů určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti v našem městě," sdělil velitel letovické městské policie Jaroslav Halata.