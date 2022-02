Novinku úředníci zavedli na podněty místních. Někteří z nich do zmíněné školy vozí děti autem i kvůli bezpečnosti. „Parkování v režimu Kiss&Ride neumožňuje vystoupit z vozidla a dítě do školy doprovázet. Toto parkování je v dané lokalitě omezeno dodatkovou tabulkou pouze na dny školní výuky v době od sedmi do osmi hodin ráno. Mimo tuto dobu zde budou platit obecná pravidla provozu na pozemních komunikacích,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Boskovice: Škola na náměstí? Děti tam chodí mezi auty. Hrůza, říkají lidé

Na sociální síti se okamžitě po instalaci nových značek rozproudila živá diskuze. Část lidí si myslí, že problémy s dopravou nevyřeší. „Řekl bych, že tato značka nebude řidičům nic říkat. Budou tam stát vesele dál. Za mě je značka staní s dodatkem lepší volba. Byl by tam celodenní prostor na projíždění,“ uvedl například Radek Novotný.

Další z diskutérů byl ještě přímočařejší. „Vozit děti do školy? Za nás se chodilo pěšky a nebyly žádné chřipky a obezity,“ napsal.

Další rodiče by uvítali podobné značení i u školy v ulici Slovákova, konkrétně u vchodu z ulice Bílkova. „Ve vnitrobloku je to každé ráno dost náročné a mnohdy jsou zablokovaná auta, co tu parkují. To se pak čeká až se vrátí rodič, který provází dítě až do školy, zatímco nesprávně parkuje. A odpoledne se to opakuje,“ uvedla v diskuzi Michaela Dufková.