Zacelili místa po odumřelých kmenech ve stromořadí, které v této lokalitě vysázel v 19. století šlechtický rod Salmů. „Osobnosti navrhovala veřejnost. Sešlo se nám přes sto jmen, ze kterých porota složená ze zástupců blanenské knihovny, muzea a ochránců přírody vybrala šestašedesát osobností. Jejich rozsah je velmi pestrý. Od starostů, po továrníky, vynálezce nebo hudebníky,“ řekl Deníku ve čtvrtek krátce po umístění cedulek garant projektu Zdeněk Špíšek.

Jedna z tamních lip je pojmenovaná například po známém speleologovi a fotografovi Igoru Audym, který zdokumentoval a zmapoval jeskyně v Moravském krasu. Další osobností s vlastní lípou je dvaadevadesátiletý strojní inženýr Antonín Petlach z Blanska. Projektoval vodní elektrárnu Dlouhé stráně. „Pan Petlach si cedulku u lípy vlastnoručně sám připevnil aku vrtačkou. U cedulek osobností je také QR kód. Přes chytrý telefon se zájemci dostanou na stránky sdružení Horizont, kde bude o jednotlivých osobnostech krátké povídání. To by mělo být přístupné během několika příštích dní. Třeba to bude motivace pro lidi, udělat si pěkný výlet do přírody a něco nového se dozvědět,“ dodal za sdružení Horizont Zdeněk Špíšek.

Celkem letos dobrovolníci podle něj v Moravském krasu zasadili přes osm set stromů. Značná část z nich byla ovocných. Mezi obcemi Sloup a Vavřinec tak nedávno přibyla padesátka oskeruší. Před třemi týdny ale neznámý vandal devět stromů vylomil, stejně jak nové kůly. Škoda přesáhla pět tisíc korun.