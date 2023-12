Po smutečním obřadu ostatky hraběte převezli na hřbitov v Boskovicích, kde byly uloženy v rodinném hrobě. „Bylo to přání pana Mensdorffa, aby byl pochovaný na společném místě se svým tatínkem a maminkou,“ dodal Tomáš Minx.

Do boskovického kostela se přišla se šlechticem rozloučit v doprovodu manžela například místní důchodkyně Marie Zvěřinová. „Pan hrabě chodil do kostela pravidelně. Později už jezdil na takovém speciálním vozíčku. Vždycky pozdravil a prohodil pár slov. Neměl odstup na to že byl hrabě. Já ho vnímala jako laskavého a milého člověka,“ řekla žena.

VIDEO: Lyže, prkna a sáně v akci. V Olešnici už nadšenci sviští z kopce dolů

Za zesnulého se budou sloužit také dvě zádušní mše. První 18. prosince ve dvě hodiny odpoledne v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově, a druhá 9. ledna v šest hodin večer ve vídeňském Malteserkirche St. Johannes der Täufer.

Šlechtic zemřel v Praze 21. listopadu ve věku čtyřiadevadesáti let. Odešla známá osobnost nejenom Boskovic a Blanenska. Čestný a devoční rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů byl také čestným rytířem Řádu svatého Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského a někdejším vicekonzulem velvyslanectví v Paříži.

Neukáznění řidiči v Blansku blokují hasiče. V Poříčí jezdí na červenou

Hugo Mensdorff-Pouilly se narodil za první republiky přímo na zámku v Boskovicích na Blanensku jako čtvrtý syn Alfonsi Karlovi Mensdorff-Pouilly a jeho ženě Marii. Měl čtyři bratry a tři sestry, které všechny přežil. „Studoval gymnázium v Brně a v Boskovicích, které však kvůli režimu nedokončil. Jako jediný ze sourozenců neemigroval do zahraničí. Byl nasazený u Pomocných technických praporů a v době komunismu se živil jako řidič. Umýval také auta a pracoval v automobilové dílně,“ uvedla právní zástupkyně šlechtického rodu Iva Jonášková.

Po sametové revoluci působil Hugo Mensdorff-Pouilly čtyři roky jako vicekonzul v Paříži. Poté na pražském velvyslanectví Suverénního řádu maltézských rytířů. Byl členem správní rady rodinné firmy MP Holding, která spravuje majetek rodu. V uplynulých letech žil střídavě v Praze a také v Boskovicích na zámku.